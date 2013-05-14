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亚洲 | 2013年 5月 14日 星期二 09:01 BJT

中国个股：中国建筑前4月地产销售额增近七成，利比亚项目将恢复

路透上海5月14日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团中国建筑 周二公告称，前四个月公司地产业务销售额达545亿元人民币，同比增长67.2%；并且公司在利比亚的建设项目在中止2年多后，近日已经恢复。

公告显示，前4个月公司销售面积达473万平米，同比增长93.1%；4月末土地储备达7,013万平米，今年来新购置土地储备291万平米。

在建筑业务方面，公司今年来新签合同额3,128亿元，同比增长16.5%；新开工面积6,662万平米，同比增19%。

公告还指出，因利比亚局势已逐步稳定，5月12日中国建筑与利比亚住房及基础设施项目执行机构签署正式协议，公司将重返利比亚，恢复班加西岗富德及哈德拉住房项目。

2011年2月，因利比亚内战，中国建筑等一批中资企业撤回在利比亚的全部人员，项目暂时中止。当时中资企业在利比亚承包的大项目共50个，涉及合同金额188亿美元，涉及十几家央企和上市公司，涵盖房屋建设、配套市政、铁路建设、电信等领域。

上海证券报周二报导引述中国驻利比亚使馆消息，中国建筑已与利比亚方面签署了复工协议纪要，恢复班加西2万套住宅项目的施工，合同总额30亿第纳尔（约合24亿美元），同时追加2万套住宅项目的配套工程项目合同。

报导还指出，5月初，中国对外承包工程商会工作组访问利比亚，就中资企业返回利比亚施工等相关事宜与利比亚住房部进行商谈，双方草签了谅解备忘录，而该备忘录旋即被转化为数十亿美元的订单。中国建筑率先签署复工协议，估计1个月内开始复工准备工作。

中国建筑是知名房地产公司中国海外 和中国建筑国际 的控制人.该股周一收报3.74元。（完）

欲了解详情,可点选上海证交所网站(here) (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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