欧洲政经：英国首相将公布退出欧盟公投草案，藉以安抚反欧盟议员

中国经济：发改委批复北京新机场南航基地项目，总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透华盛顿5月13日 - 英国首相卡梅伦将会周二公布一项草案，以准备就英国的欧盟成员国地位进行公投，这场政治博弈的目的在于安抚那些要求他对欧洲采取更强硬立场的反欧盟议员。
还不到四个月之前，卡梅伦宣示将重新协商英国的欧盟成员国地位，并在2017年底之前就是否续留欧盟进行表决，如今他的立场有所退让。
卡梅伦1月所做的公投承诺未能让保守党内批评人士感到满意，批评者目前要求卡梅伦将公投时程提前到2015年下次全国性大选之前，或者是通过一项法案保证该党会在2017年底前举行公投。
在卡梅伦与美国总统奥巴马会面之后，一名资深保守党消息人士向在华盛顿的记者表示，“保守党(周二)将公布一份草案，为2017年底之前进行欧盟成员国地位问题公投进行立法。”
“我们将寻找一切机会将法案提交议会，包括由内阁成员以外的议员提案。”
保守党要推动公投法案在国会中过关恐有困难，因为这几乎肯定会遭到亲欧盟的执政联盟成员--自由民主党所反对，同时反对党工党也不会赞成。
多达100位对欧元采取质疑态度的保守党议员料于本周支持一项修正案，批评政府所提出的立法计画，因为其中并未包含为欧盟成员国地位公投铺路的法案。(完)
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透4月14日 - 路全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三增加0. 77%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓仍持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,084,254.6 4月12日 209,409.8 0.77% iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月12日 0.0 0.00%(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
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