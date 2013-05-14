美国个股：亚马逊向三星收购Liquavista，并推出数位货币服务

路透旧金山5月13日 - 全球最大的网路零售商--亚马逊 周一表示，已从三星电子 那里收购了荷兰企业Liquavista NV，以协助该公司开发行动设备用的新型显示器。

亚马逊周一也推出了自家的数位货币--Amazon Coins，客户可以藉此在其app商店和Kindle Fire平板电脑上购买应用程式和游戏。

收购Liquavista的金额未公布。彭博今年稍早报导称，三星寻求以不到1亿美元的金额出售该业务。三星在2011年初购买了Liquavista，金额亦未公布。三星发言人并未回覆置评。

Liquavista的主力是电湿润(electrowetting)技术，可让显示器在各种光线环境下都更清晰，而且播放影片的耗电也较低。(完)