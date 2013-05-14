芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，因USDA预计播种速度创纪录低位

《路透晚报》--4月14日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，3月新增人民币贷款1.02万亿元，低于此前路透1.25万亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.6%，亦低于路透调查中值11.1%，并创去年7月以来八个月新低。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 709.75 0.00 +0.00% +0.78% 707.82 49
CBOT玉米 655.75 0.25 +0.04% +3.06% 633.92 73
CBOT大豆 1422.00 2.75 +0.19% +1.64% 1368.22 79
CBOT稻米 $15.49 $0.06 +0.36% +1.54% $15.51 61
美国原油 $95.27 $0.10 +0.11% -0.80% $92.77 54
汇率
欧元/美元 $1.299 $0.002 +0.12% -0.02%
美元/澳元 0.997 0.002 +0.19% -0.50% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红/李爽; 审校 张明钧/张若琪)
中国央行公布，3月新增人民币贷款1.02万亿元，低于此前路透1.25万亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.6%，亦低于路透调查中值11.1%，并创去年7月以来八个月新低。
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