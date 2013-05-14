《香港报摘》--其他报纸重要消息5月14日

* 明报：

--消息人士透露，长和系旗下拥有证券买卖牌照(1号牌)的尚乘集团(AMTD)，已向证监会申请，放宽做经纪业务的限制，希望抢攻散户。

--银河证券 周一(13日)截止孖展（保证金）认购，公开发售部分已录得六倍超购，同时招股的中石化炼化 ，多家中资券商亦借出大额孖展。

--汽车经销商大昌行 全资子公司华夏神龙，在山东厂房研发生产电动巴士。上周中电 向大昌行购入全港首部纯电动旅游巴。

* 星岛日报：

--接近政府消息人士透露，行政会议曾多次讨论免费电视发牌事宜，认为免费电视巿场若一下子由两个牌照增至五个，会难于承受，因此倾向只增发一两个牌照。目前政府正处理各种程序，估计会在短时间内作最后决定。

--一手条例生效后仅逾两周，太古 旗下全新盘何文田DUNBAR PLACE录买家取消交易个案，按交易合约买家料损失订金逾124万港元。

* 苹果日报：

--汇控 明天公布第二个三年策略计划。综合证券界及市场消息指，集团会就节省营运成本支出订下目标，另很可能会进行美国业务重组，并厘订未来发展策略，将过多资本释放，以配合更佳资本管理及有利派息政策。

--南方航空 公布，显示运力增长的可用吨公里于4月份按年增加5.8%，但反映载客量的客座率下跌至80%，按年减少1.6个百分点。

* 东方日报：

--招商局集团前董事长秦晓强调，人民币与利率自由市场化或可于3至5年内落实，希望香港争取成为最大的离岸人民币交易中心，但估计需要数万亿元人民币资金池，市场须努力达标。

* 文汇报：

--金融管理局发言人表示，金管局一直要求香港银行要确保使用上海兑换窗口的交易必须具有真实贸易背景，目前未发现热钱大举流入本港，且香港银行使用人民币贸易兑换窗口的运作有序。

--摩根士丹利亚洲及新兴市场股票策略部主管郭强盛表示，本港内需将继续成为经济增长的主要动力。而该行对香港今年全年经济增长预测为3.8%，略高于政府预计的1.5%至3.5%，以及市场预测3.5%。

--本港银行的人民币存款普遍维持于2%以上水平。东亚银行 披露，该行的人民币存款若达40万元或以上金额，3个月至6个月的定期存款年利率为2.4%。而港币40万元或以上之3个月至12个月定期存款，年利率为1.21%。

* 大公报：

--雅居乐 公布，4月合约销售额23.5亿元人民币，按月下跌27.24%。截至4月底止四个月，集团已累积的合约销售额为98.5亿元人民币，按年分别增长15.75%。(完)