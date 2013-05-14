欧洲金融：欧央行执委亚斯穆森拒绝德财长对银行业联盟的提议

中国经济：发改委批复北京新机场南航基地项目，总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透法兰克福5月13日 - 欧洲央行执委亚斯穆森反击德国财政部长朔伊布勒对欧洲银行业联盟“两阶段式”的要求，呼吁清算和监管当局应同时作好准备。
亚斯穆森拒绝了朔伊布勒的提议。朔伊布勒认为今天的欧盟协定提供了新的单一银行监管机构的基础，但并未提供中央清算机构得以重整或清理破产银行的基础。
朔伊布勒在金融时报的一篇观点文章里表示，在没有变更欧盟协定下成立一个有限制的“木架”(银行业)联盟，将为创立未来的“钢架”联盟争取到时间。
亚斯穆森则表示，银行业联盟的目标必须是让欧洲的银行体系更能抵御危机。(完) (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透4月14日 - 路全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三增加0. 77%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓仍持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,084,254.6 4月12日 209,409.8 0.77% iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月12日 0.0 0.00%(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
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