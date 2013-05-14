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市场报道 | 2013年 5月 14日 星期二 09:19 BJT

欧洲金融：欧央行执委亚斯穆森拒绝德财长对银行业联盟的提议

路透法兰克福5月13日 - 欧洲央行执委亚斯穆森反击德国财政部长朔伊布勒对欧洲银行业联盟“两阶段式”的要求，呼吁清算和监管当局应同时作好准备。

亚斯穆森拒绝了朔伊布勒的提议。朔伊布勒认为今天的欧盟协定提供了新的单一银行监管机构的基础，但并未提供中央清算机构得以重整或清理破产银行的基础。

朔伊布勒在金融时报的一篇观点文章里表示，在没有变更欧盟协定下成立一个有限制的“木架”(银行业)联盟，将为创立未来的“钢架”联盟争取到时间。

亚斯穆森则表示，银行业联盟的目标必须是让欧洲的银行体系更能抵御危机。(完) (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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