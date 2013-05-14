港报社评：又一副令人愤慨的笑容--星岛日报5月14日

台湾渔民在中菲重叠经济海域，遭菲律宾武装船只乱枪射杀，马英九政府罕有摆出强硬姿态。今次是东南亚一带领海主权争议的新一轮风波。去年4月的黄岩岛事件，中菲双方舰艇对峙了9个月，最后中国控制有关海域。有内地分析员形容今次菲国是把乌气发泄到台湾身上。

这种分析点出台湾是否比大陆容易受欺负的问题。菲政府维护自己声称的领海主权，早在2006年已有台湾渔船船长遭菲律宾水警射杀。当年台湾政府反应软弱，部分原因是总统陈水扁推行台独议程。今天，先有大陆维护主权在前，再有中国外交部公开“强烈谴责这一野蛮行径”，台湾外交部却只用上“严重关切”字眼，马英九不得不以行动来证明自己不窝囊。

更重要的是今次岛内民愤远比当年强烈。菲律宾总统阿基诺三世像当年谈论马尼拉港客人质遇害事件一样“笑口常开”，台湾人眼见渔船被乱枪扫射的累累弹孔，耳听菲国声称开枪是为自衞，怎不火上加油？

当年香港旅行团在马尼拉遭持枪客挟持，阿基诺“放生”一众官员，以致港府至今维持对菲国的黑色旅游警示。当年中国高调为港人讨公道，法理上，台湾是中国一部分，中国有责任扞衞台湾人利益。现实形势是北京避免高度介入，马英九硬起来，北京只需要背后低调发功。

马英九提出了菲律宾要付的政经代价，现时菲律宾是台湾外劳的第三大来源，台湾可以增加从印尼、越南和泰国输入外劳代替。短期而言，台菲领导人都靠对外强硬而得分，僵持下去，阿基诺不得不在面子尊严和民生代价方面衡量抉择。