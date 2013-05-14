港报社评：又一副令人愤慨的笑容--星岛日报5月14日

中国经济：发改委批复北京新机场南航基地项目，总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
台湾渔民在中菲重叠经济海域，遭菲律宾武装船只乱枪射杀，马英九政府罕有摆出强硬姿态。今次是东南亚一带领海主权争议的新一轮风波。去年4月的黄岩岛事件，中菲双方舰艇对峙了9个月，最后中国控制有关海域。有内地分析员形容今次菲国是把乌气发泄到台湾身上。
这种分析点出台湾是否比大陆容易受欺负的问题。菲政府维护自己声称的领海主权，早在2006年已有台湾渔船船长遭菲律宾水警射杀。当年台湾政府反应软弱，部分原因是总统陈水扁推行台独议程。今天，先有大陆维护主权在前，再有中国外交部公开“强烈谴责这一野蛮行径”，台湾外交部却只用上“严重关切”字眼，马英九不得不以行动来证明自己不窝囊。
更重要的是今次岛内民愤远比当年强烈。菲律宾总统阿基诺三世像当年谈论马尼拉港客人质遇害事件一样“笑口常开”，台湾人眼见渔船被乱枪扫射的累累弹孔，耳听菲国声称开枪是为自衞，怎不火上加油？
当年香港旅行团在马尼拉遭持枪客挟持，阿基诺“放生”一众官员，以致港府至今维持对菲国的黑色旅游警示。当年中国高调为港人讨公道，法理上，台湾是中国一部分，中国有责任扞衞台湾人利益。现实形势是北京避免高度介入，马英九硬起来，北京只需要背后低调发功。
马英九提出了菲律宾要付的政经代价，现时菲律宾是台湾外劳的第三大来源，台湾可以增加从印尼、越南和泰国输入外劳代替。短期而言，台菲领导人都靠对外强硬而得分，僵持下去，阿基诺不得不在面子尊严和民生代价方面衡量抉择。
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路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
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路透上海4月14日 - 业内人士周五透露，中国浙江省下午招标的5/7/10年期专项地方债，中标利率为3.13% 、3.41%和3.61%，其中五年落于投标区间下限，七年和10年较投标区间下限分别上浮17bp和29bp(基点)；对应投 标倍数分别为1.84倍、2.02倍和1.57倍。 稍早该省结束招标的5/7/10年期一般地方债，中标利率为3.13%、3.51%和3.67%，其中五年落于投标区间下 限，七年和10年较投标区间下限分别上浮27bp和35bp(基点)；对应投标倍数分别为2.95倍、2.21倍和1.68倍。 上述债券分别为该省今年第一至三期一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估公司对债券评级均 为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年