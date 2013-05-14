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亚洲 | 2013年 5月 14日 星期二 09:19 BJT

《汇市简讯》美元/日圆投机空头获胜，短暂跌破101.50

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* 盘中做空投机客胜出，将美元/日圆带至101.50下方

* 该价位下方停损单遭触发，目前所见低点为101.36，但下方买盘稳固

* 下方买盘料集中在101.25附近及101.00之前，日本进口商及投资人买卖盘交错

* 卖出价格看来略有下移，在102.00之前的卖盘目前更形强劲 (完)

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