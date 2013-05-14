《中国报摘》--其他报纸重要消息5月14日

**上海证券报**

--上海家化 股价周一盘中一度跌逾8%，收盘价跌5.3%，当晚平安信托宣布，其全资持有的上海家化集团临时董事会议决议，免去葛文耀上海家化集团董事长和总经理职务，由平安信托副总经理张礼庆出任家化集团董事长。并称今年3月内部员工举报反映个别高官涉嫌私分小金库资金等违法违纪行为，相关事项正在进一步调查中。葛文耀仍担任上市公司董事长。

--记者获悉，上海自由贸易区项目已获得国家层面立项，具体方案最快有望于本月底完成上报国务院，并于下半年正式挂牌运营。

--普邦园林 公告，拟与南沙开发区管委会及鼎晖投资等四方共同投资开发广州南沙新区明珠湾区，一期规划投资总额约160亿元人民币，公司将为该项目提供园林设计施工一体化服务。

**第一财经日报**

--记者获悉，现年62岁的银监会副主席蔡鄂生不久将卸任，目前正在走流程，银监会主席助理阎庆民很可能将升任副主席，银监会办公厅主任杨家才将接替出任主席助理。

**21世纪经济报 道**

--一位接近北京住建委的人士透露，目前经北京住建委审批的预售证，还需要新添一道关卡，提交至市长办公室，由分管副市长陈刚审批划钩后才能确定能否给批。

--知情人士透露，作为目前A股IPO申报企业中唯一一家信托公司，中海信托IPO已经悄然暂停，且可能撤销申请；上海某大型券商投行部负责人称，除了募资规模大不易获批外，财务自查较难等自身原因外，监管层以及政策上的限制也是金融企业上市的主要障碍。

--知情人士透露，继平安证券后，南京证券和民生证券保荐的IPO项目上报材料也被证监会暂停接收，因为这两家券商保荐的个别公司正处于调查中。

**人民日报**

--国务院参事汤敏撰文称，中国外汇储备远远超过了适度规模，应加大、加快把部分外汇储备转换成资产的步伐，选择一些政治较稳定、对中国较友好、又有着丰富自然资源的发展中国家，以投资基础设施开路，配合以企业群为主导的多种投资合作项目。(完)