港报社评：拆售酒店触礁，发展商善后有责--经济日报5月14日

证监会指拆售酒店项目雍澄轩疑涉违规集体投资，发展商长实昨宣布取消交易。雍澄轩是本港物业市场的新销售模式，如今项目触礁，长实须主动协调甚或赔偿受牵连的各方，积极善后。 雍澄轩销售过程一波三折，既说是意料之内，亦可说是意料之外。意料之内是，公众对雍澄轩竟可被分拆出售有不少争议，除港府不断警惕此项目涉及不少法律风险外，更有立法会议员声言要挑战拆售酒店的合法性，故推售雍澄轩被挑战并不令人意外。 意料之外的是，发展商声称花了一年时间研究拆售酒店，港府不断提醒买家风险，亦无碍交易，最终令交易触礁的，却是议员向证监会投诉，相信此结果是发展商与港府始料不及。

发展商虽愿意取消交易，但遗留了不少问题，因雍澄轩交易程序已近尾声，不少买家已申请银行按揭上会，亦有百多个单位已透过确认人方式摸货转售，更有部分准买家因担心风险已挞订，令问题更复杂。发展商若处理自用买家单位，争议有限，惟已摸货交易、挞订等涉较复杂利益轇轕及法律责任，是否仍要由买家责任自负，还是作为产品供应者的财团有较大责任？ 若是权责清晰、发展成熟的产品，买家在了解风险后仍愿购买，确须就个人的投资决定负更大责任。惟今次拆售酒店却是前所未有的新产品，发展商显然有更大责任主动解决由此衍生的尾巴。 发展商除现有的取消交易方案外，更应积极处理因拆售安排而造成的各种后果，承担产品出问题的主要责任，如此才能扞衞企业商誉，才最有利企业长远发展。（完）