港报社评：乐见商家以和为贵配合施政--文汇报5月14日

长实昨日决定与证监会和解，取消雍澄轩酒店项目销售合约，将向全部360个买家退款，并连同利息及相关费用。长实以和为贵，与证监会和解，是对特区政府依法施政的配合。实际上，商界是资本主义社会的基础性和主导性力量，商界与特区政府结成更紧密的合作关系，不仅可促进社会和谐，而且可推动经济民生发展，这有利政府、商界和市民形成三赢局面。这是社会所乐见的现象。

长实于今年2月中拆售雍澄轩酒店，短短2日沽清360个酒店房间。当时有舆论认为，楼市供应依然处于紧张状态，长实增加市场供应，满足现时购买力，可令小型单位楼价升势放缓。有舆论认为，服务式家庭酒店的概念外国亦十分盛行，如果本港对此等单位有需求，其实不须限制。但由于雍澄轩酒店交易引来法律见解的分歧，长实同意取消雍澄轩酒店交易。

长实以和为贵，大大方方处理相关问题，决定与证监会和解及同意安排取消酒店房间的所有相关《临时合约》及《买卖合约》。事实上，雍澄轩酒店交易法律见解的分歧，可能对雍澄轩酒店房间买卖的合法性带来不明朗因素，从而可能对买方的业权持有、按揭安排或日后转让酒店房间造成影响。长实同意取消雍澄轩酒店交易，大大方方处理相关问题，再次体现了企业的社会责任感。(完)