港报社评：乐见商家以和为贵配合施政--文汇报5月14日

中国经济：发改委批复北京新机场南航基地项目，总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
长实昨日决定与证监会和解，取消雍澄轩酒店项目销售合约，将向全部360个买家退款，并连同利息及相关费用。长实以和为贵，与证监会和解，是对特区政府依法施政的配合。实际上，商界是资本主义社会的基础性和主导性力量，商界与特区政府结成更紧密的合作关系，不仅可促进社会和谐，而且可推动经济民生发展，这有利政府、商界和市民形成三赢局面。这是社会所乐见的现象。
长实于今年2月中拆售雍澄轩酒店，短短2日沽清360个酒店房间。当时有舆论认为，楼市供应依然处于紧张状态，长实增加市场供应，满足现时购买力，可令小型单位楼价升势放缓。有舆论认为，服务式家庭酒店的概念外国亦十分盛行，如果本港对此等单位有需求，其实不须限制。但由于雍澄轩酒店交易引来法律见解的分歧，长实同意取消雍澄轩酒店交易。
长实以和为贵，大大方方处理相关问题，决定与证监会和解及同意安排取消酒店房间的所有相关《临时合约》及《买卖合约》。事实上，雍澄轩酒店交易法律见解的分歧，可能对雍澄轩酒店房间买卖的合法性带来不明朗因素，从而可能对买方的业权持有、按揭安排或日后转让酒店房间造成影响。长实同意取消雍澄轩酒店交易，大大方方处理相关问题，再次体现了企业的社会责任感。(完)
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路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
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路透上海4月14日 - 业内人士周五透露，中国浙江省下午招标的5/7/10年期专项地方债，中标利率为3.13% 、3.41%和3.61%，其中五年落于投标区间下限，七年和10年较投标区间下限分别上浮17bp和29bp(基点)；对应投 标倍数分别为1.84倍、2.02倍和1.57倍。 稍早该省结束招标的5/7/10年期一般地方债，中标利率为3.13%、3.51%和3.67%，其中五年落于投标区间下 限，七年和10年较投标区间下限分别上浮27bp和35bp(基点)；对应投标倍数分别为2.95倍、2.21倍和1.68倍。 上述债券分别为该省今年第一至三期一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估公司对债券评级均 为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年