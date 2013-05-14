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亚洲 | 2013年 5月 14日 星期二 09:20 BJT

台湾股市：开高，鸿海在财报公布前走扬

路透台北5月14日 - 台湾股市周二开盘上涨0.29%，鸿海 走升1%，该公司稍晚将公布第一季财报。

汤森路透I/B/E/S调查13名分析师的结果显示，鸿海料将公布第一季净利为187.6亿台币(6.3824亿美元)。这将较上年同期的149.2亿台币高出26%。

台股加权股指数 开盘上涨23.88点，至8,272.20点。上交易日收低。

金融保险类指数 升0.31%。(完)
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