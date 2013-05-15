《香港重要政经日程》--5月15日-5月21日

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
==================今日重要政经消息==================
5月15日（周三）
-- 中国新城镇 公布第一季季报。
-- 百盛集团 公布第一季季报。
-- 非凡中国 公布第一季季报。
-- 中国黄金国际 公布第一季季报。
--09:00 兖州煤业 于山东省邹城举行H股股东周年大会。
--09:00 高鑫零售 股东周年大会。
--09:30 自动系统 股东周年大会以及股东特别大会。
--09:30 中国东方集团 股东周年大会以及股东特别大会。
--09:30 中国光大控股 股东周年大会。
--10:00 世纪金花 股东周年大会。
--10:00 深圳高速公路股份 于深圳举行股东周年大会。
--10:00 长寿花食品 股东周年大会。
--10:00 中国动向 股东周年大会。
--10:30 味千中国 股东周年大会。
--10:30 金地商置 股东特别大会。
--10:30 中国玻璃 股东周年大会。
--11:00 越秀房产信托基金 股东周年大会。
--11:00 中国奥园 股东周年大会。
--11:00 中国海淀 股东周年大会。
--11:00 中国源畅 股东特别大会。
--11:00 保利置业集团 股东周年大会。
--11:00 富豪产业信托 股东周年大会。
--11:00 顺诚 股东周年大会。
--11:00 利海资源 股东周年大会。
--11:00 亨得利 股东周年大会。
--12:00 希慎兴业 股东周年大会。
--14:00 北青传媒 于北京举行股东周年大会。
--15:00 现代传播 股东周年大会。
--15:00 开源控股 股东周年大会。
--15:30 腾讯 股东周年大会。
--16:00 永泰地产 股东周年大会。
*--16:45 朗廷酒店公布上市记者会。
*--17:45 伟易达 公布全年业绩记者会。
--20:00 腾讯 首季季报后电话会议。
==================近期重要政经消息==================
5月16日（周四）
-- 华润创业 公布第一季季报。
-- 中国生物制药 公布第一季季报。
--10:00 吉利汽车 股东周年大会。
--10:00 中国农产品交易 股东周年大会。
--10:00 招商局中国基金 股东周年大会。
--10:00 中国贵金属 股东周年大会。
--10:00 中国仁济医疗 股东周年大会。
--10:00 安徽皖通高速公路 于安徽举行股东周年大会。
--10:00 融创中国 股东周年大会。
--11:00 百盛集团 股东周年大会。
--11:00 中信泰富 股东周年大会。
--11:00 卓悦控股 股东周年大会。
--11:30 永利澳门 于澳门举行股东周年大会。
--11:30 上实城市开发 股东周年大会。
--12:00 美联集团 股东周年大会。
--14:00 卡撒天娇 股东周年大会。
--14:00 美高梅中国 于澳门举行股东周年大会。
--15:00 中骏置业 股东周年大会。
--15:00 金轮天地控股 股东周年大会。
--15:30 恒生银行 股东周年大会。
--15:30 龙湖地产 股东周年大会。
--18:00 保诚 于伦敦举行股东周年大会。
5月17日（周五）
-- 佛诞公众假期，香港金融市场休市一天。
--10:30 物美商业 于北京举行临时股东大会。
5月18日（周六）
--11:40 首长国际 股东周年大会。
--14:00 天能动力 股东周年大会。
5月20日（周一）
-- 公布2-4月失业率。
-- 中电 公布首次中期股息。
-- 李氏大药厂 公布首季业绩。
-- 康师傅 公布首季业绩。
-- 信利国际 公布首季业绩。
--09:30 南京熊猫电子 在中国举行股东周年大会。
--10:00 三宝科技 股东周年大会。
--10:00 长江生命科技 股东周年大会。
--10:00 汉能太阳能 股东周年大会。
--10:00 银建国际 股东周年大会。
--10:30 中国大冶有色金属 股东周年大会。
--10:30 昆仑能源 股东周年大会。
--11:00 深圳国际 股东周年大会。
--11:00 国华 股东周年大会。
--11:00 湖南有色 在中国举行股东周年大会。
--11:00 东岳集团 股东周年大会。
--11:00 中国秦发 股东周年大会。
--11:00 中集安瑞科 股东周年大会。
--12:00 香港小轮 股东周年大会。
--12:00 电能实业 股东周年大会。
--14:00 大成糖业 股东周年大会。
--14:30 雅居乐 股东周年大会。
--14:45 长江基建 股东周年大会。
--15:00 企展控股 股东周年大会。
--15:00 宝龙地产 股东周年大会。
--15:00 建业地产 股东周年大会。
--15:00 中国服饰 股东周年大会。
--15:30 中国软件国际 股东周年大会。
--16:00 金达控股 股东周年大会。
*5月21日（周二）
-- 公布4月份消费物价指数。
-- 迪生创建 公布全年业绩。
-- 中盈国金 公布全年业绩。
--09:00 大中华集团 股东周年大会。
--09:30 金隅 在中国举行股东周年大会。
--10:00 雨润食品 股东周年大会。
--10:00 海天国际 股东周年大会。
--10:15 港通控股 股东周年大会。
--10:30 信利国际 股东周年大会。
--11:00 新奥能源 股东周年大会。
--11:00 禹洲地产 股东周年大会。
--11:15 渝港国际 股东周年大会。
--11:45 中渝置地 股东周年大会。
--12:00 和记黄埔 股东周年大会。
--14:00 经纬纺机 在中国举行股东周年大会。
--14:45 长江实业 股东周年大会。
--15:00 北控水务 股东周年大会。
--15:00 味丹国际 股东周年大会。
--15:00 赛得利控股 股东周年大会。
--15:00 上实控股 股东周年大会。
--15:00 亿和控股 股东周年大会。
--15:00 中国联通 股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。