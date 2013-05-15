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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 08:51 BJT

《香港重要政经日程》--5月15日-5月21日

==================今日重要政经消息==================

5月15日（周三）

-- 中国新城镇 公布第一季季报。

-- 百盛集团 公布第一季季报。

-- 非凡中国 公布第一季季报。

-- 中国黄金国际 公布第一季季报。

--09:00 兖州煤业 于山东省邹城举行H股股东周年大会。

--09:00 高鑫零售 股东周年大会。

--09:30 自动系统 股东周年大会以及股东特别大会。

--09:30 中国东方集团 股东周年大会以及股东特别大会。

--09:30 中国光大控股 股东周年大会。

--10:00 世纪金花 股东周年大会。

--10:00 深圳高速公路股份 于深圳举行股东周年大会。

--10:00 长寿花食品 股东周年大会。

--10:00 中国动向 股东周年大会。

--10:30 味千中国 股东周年大会。

--10:30 金地商置 股东特别大会。

--10:30 中国玻璃 股东周年大会。

--11:00 越秀房产信托基金 股东周年大会。

--11:00 中国奥园 股东周年大会。

--11:00 中国海淀 股东周年大会。

--11:00 中国源畅 股东特别大会。

--11:00 保利置业集团 股东周年大会。

--11:00 富豪产业信托 股东周年大会。

--11:00 顺诚 股东周年大会。

--11:00 利海资源 股东周年大会。

--11:00 亨得利 股东周年大会。

--12:00 希慎兴业 股东周年大会。

--14:00 北青传媒 于北京举行股东周年大会。

--15:00 现代传播 股东周年大会。

--15:00 开源控股 股东周年大会。

--15:30 腾讯 股东周年大会。

--16:00 永泰地产 股东周年大会。

*--16:45 朗廷酒店公布上市记者会。

*--17:45 伟易达 公布全年业绩记者会。

--20:00 腾讯 首季季报后电话会议。

==================近期重要政经消息==================

5月16日（周四）

-- 华润创业 公布第一季季报。

-- 中国生物制药 公布第一季季报。

--10:00 吉利汽车 股东周年大会。

--10:00 中国农产品交易 股东周年大会。

--10:00 招商局中国基金 股东周年大会。

--10:00 中国贵金属 股东周年大会。

--10:00 中国仁济医疗 股东周年大会。

--10:00 安徽皖通高速公路 于安徽举行股东周年大会。

--10:00 融创中国 股东周年大会。

--11:00 百盛集团 股东周年大会。

--11:00 中信泰富 股东周年大会。

--11:00 卓悦控股 股东周年大会。

--11:30 永利澳门 于澳门举行股东周年大会。

--11:30 上实城市开发 股东周年大会。

--12:00 美联集团 股东周年大会。

--14:00 卡撒天娇 股东周年大会。

--14:00 美高梅中国 于澳门举行股东周年大会。

--15:00 中骏置业 股东周年大会。

--15:00 金轮天地控股 股东周年大会。

--15:30 恒生银行 股东周年大会。

--15:30 龙湖地产 股东周年大会。

--18:00 保诚 于伦敦举行股东周年大会。

5月17日（周五）

-- 佛诞公众假期，香港金融市场休市一天。

--10:30 物美商业 于北京举行临时股东大会。

5月18日（周六）

--11:40 首长国际 股东周年大会。

--14:00 天能动力 股东周年大会。

5月20日（周一）

-- 公布2-4月失业率。

-- 中电 公布首次中期股息。

-- 李氏大药厂 公布首季业绩。

-- 康师傅 公布首季业绩。

-- 信利国际 公布首季业绩。

--09:30 南京熊猫电子 在中国举行股东周年大会。

--10:00 三宝科技 股东周年大会。

--10:00 长江生命科技 股东周年大会。

--10:00 汉能太阳能 股东周年大会。

--10:00 银建国际 股东周年大会。

--10:30 中国大冶有色金属 股东周年大会。

--10:30 昆仑能源 股东周年大会。

--11:00 深圳国际 股东周年大会。

--11:00 国华 股东周年大会。

--11:00 湖南有色 在中国举行股东周年大会。

--11:00 东岳集团 股东周年大会。

--11:00 中国秦发 股东周年大会。

--11:00 中集安瑞科 股东周年大会。

--12:00 香港小轮 股东周年大会。

--12:00 电能实业 股东周年大会。

--14:00 大成糖业 股东周年大会。

--14:30 雅居乐 股东周年大会。

--14:45 长江基建 股东周年大会。

--15:00 企展控股 股东周年大会。

--15:00 宝龙地产 股东周年大会。

--15:00 建业地产 股东周年大会。

--15:00 中国服饰 股东周年大会。

--15:30 中国软件国际 股东周年大会。

--16:00 金达控股 股东周年大会。

*5月21日（周二）

-- 公布4月份消费物价指数。

-- 迪生创建 公布全年业绩。

-- 中盈国金 公布全年业绩。

--09:00 大中华集团 股东周年大会。

--09:30 金隅 在中国举行股东周年大会。

--10:00 雨润食品 股东周年大会。

--10:00 海天国际 股东周年大会。

--10:15 港通控股 股东周年大会。

--10:30 信利国际 股东周年大会。

--11:00 新奥能源 股东周年大会。

--11:00 禹洲地产 股东周年大会。

--11:15 渝港国际 股东周年大会。

--11:45 中渝置地 股东周年大会。

--12:00 和记黄埔 股东周年大会。

--14:00 经纬纺机 在中国举行股东周年大会。

--14:45 长江实业 股东周年大会。

--15:00 北控水务 股东周年大会。

--15:00 味丹国际 股东周年大会。

--15:00 赛得利控股 股东周年大会。

--15:00 上实控股 股东周年大会。

--15:00 亿和控股 股东周年大会。

--15:00 中国联通 股东周年大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)
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