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亚洲 | 2013年 5月 14日 星期二 09:36 BJT

《汇市简讯》澳元缓步上涨，但上行极为谨慎

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* 澳元/美元守在0.9980上方，此前澳元/美元因欧元上档停止单遭触发而走高

* 澳元卖方据说降低卖价，因此澳元反弹幅度可能很小

* 澳元/美元昨日在1.0015触顶，所以预料在平价上方有大量卖单。(完)

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