港报社评：终院"法官立法"变性人获婚姻权利 --明报5月14日

中国经济：发改委批复北京新机场南航基地项目，总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
终审法院认为现行《婚姻条例》违反《基本法》与《人权法》，裁定变性人士W可以与男友结婚。这项裁决，改变了本港一贯以来只准“自然男女”结婚的规定。不过，公衆一时间肯定有较大扞格，政府应透过修例立法等谘询消解分歧。
案中W本为男性，当局以W的出世纸列明性别为“男”，不准W与男友结婚。W上诉到终审法院，昨日争取到婚姻权利。终审法院法官，以4比1裁定W上诉得直，他们认为禁止变性人士结婚是违反基本法，变性人士于婚姻条例在“女方”定义，变性人有权与男人结婚。
本港现行婚姻条例以生育功能、繁衍后代为主要条件；终审法院的裁决，改变了婚姻条例对“女方”的定义，并起到“法官立法”的效果。终院就变性人婚姻的裁决，实际上跨过了政府与公衆社会，直接要求政府修例。
不过，客观上终院的裁决与主流社会的扞格显而易见。审理此案的5名终院法官，其中陈兆恺法官认为若法庭未见谘询，自行诠释“婚姻”，等同订立新政策，并非法庭职责，他认为本案提醒政府，应尽快检讨有关变性人权益的法例。
总的而言，社会风气在变，繁衍功能已非现代婚姻的主要条件；所以，从尊重少数、保护少数出发，终院今次裁决，有推动社会向更合理方向发展的效果。不过，总体而言，本港基本上仍然是相对较保守的社会，期望政府多做宣传教育工作，让公衆多认识变性人士的种种切切。
变性人士婚姻涉及社会是否完全接受一个新的性别身分，有关问题非常复杂，各方要深入讨论，才能凝聚一定共识。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
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路透上海4月14日 - 业内人士周五透露，中国浙江省下午招标的5/7/10年期专项地方债，中标利率为3.13% 、3.41%和3.61%，其中五年落于投标区间下限，七年和10年较投标区间下限分别上浮17bp和29bp(基点)；对应投 标倍数分别为1.84倍、2.02倍和1.57倍。 稍早该省结束招标的5/7/10年期一般地方债，中标利率为3.13%、3.51%和3.67%，其中五年落于投标区间下 限，七年和10年较投标区间下限分别上浮27bp和35bp(基点)；对应投标倍数分别为2.95倍、2.21倍和1.68倍。 上述债券分别为该省今年第一至三期一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估公司对债券评级均 为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年