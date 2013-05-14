港报社评：终院"法官立法"变性人获婚姻权利 --明报5月14日

终审法院认为现行《婚姻条例》违反《基本法》与《人权法》，裁定变性人士W可以与男友结婚。这项裁决，改变了本港一贯以来只准“自然男女”结婚的规定。不过，公衆一时间肯定有较大扞格，政府应透过修例立法等谘询消解分歧。

案中W本为男性，当局以W的出世纸列明性别为“男”，不准W与男友结婚。W上诉到终审法院，昨日争取到婚姻权利。终审法院法官，以4比1裁定W上诉得直，他们认为禁止变性人士结婚是违反基本法，变性人士于婚姻条例在“女方”定义，变性人有权与男人结婚。

本港现行婚姻条例以生育功能、繁衍后代为主要条件；终审法院的裁决，改变了婚姻条例对“女方”的定义，并起到“法官立法”的效果。终院就变性人婚姻的裁决，实际上跨过了政府与公衆社会，直接要求政府修例。

不过，客观上终院的裁决与主流社会的扞格显而易见。审理此案的5名终院法官，其中陈兆恺法官认为若法庭未见谘询，自行诠释“婚姻”，等同订立新政策，并非法庭职责，他认为本案提醒政府，应尽快检讨有关变性人权益的法例。

总的而言，社会风气在变，繁衍功能已非现代婚姻的主要条件；所以，从尊重少数、保护少数出发，终院今次裁决，有推动社会向更合理方向发展的效果。不过，总体而言，本港基本上仍然是相对较保守的社会，期望政府多做宣传教育工作，让公衆多认识变性人士的种种切切。

变性人士婚姻涉及社会是否完全接受一个新的性别身分，有关问题非常复杂，各方要深入讨论，才能凝聚一定共识。（完）