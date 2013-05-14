港报财经评论：各国竞相贬值，美汇暗地转强--信报5月14日

各国竞相贬值， 美汇暗地转强/习广思

中国首4个月固定资产投资大幅增长，但消费增长放慢，市场忧虑中国或沿用旧路，靠基建拉动增长。美国零售数据公布在即，市场担心美国经济虽有改善，但消费依然不振。股市两星期前对负面消息有免疫力，如今又为何对数据如此敏感？皆因港股反弹多日，美股续见新高，调整总需要有一些理由。美国联储局放风收水，成为股市调整的理由。看真一点，西班牙、意大利债息跌至新低，中国经济有望在下半年重拾增长。眼下的调整是恐惧再来，还是基于噪音而调整？港股反弹多日，上周动力转弱，昨日出现明显回吐。恒指开市后回落，下试23,000点，欧洲股市下跌，恒指失守支持位，收报22,989点，下跌331点。全日成交额592亿港元，沽空比率9.5%。指数股全面下跌，中资内银、保险及一众重磅指数股带领指数下跌，但大市表现未算太差，手机电讯股、高息股仍然有好表现。

新股排队上市，短期股市气氛未算太淡。资金在落后股份中觅机会，美股、太阳能股反弹，带动保利协鑫 等光伏股弱势反弹。值得留意的是，浑水竟再发功，张扬投机性沽空渣打 ，因为其贷款组合质素正在恶化，导致渣打股价急跌4.8%。长实 以奇招分拆雍澄轩酒店房间事件，最终长实取消所有有关买卖交易，因证监会认为买卖安排或构成一项集体投资计划。长实是次最大贡献是向市场发出警号，引发其他发展商急忙推出分拆计划。长实早前分拆雍澄轩房间出售后，鹰君 跟随分拆朗廷酒店，新世界 分拆君悦，连平日动作不多的合和 也宣布分拆合和香港房地产 。

多家发展商宣布分拆大计，最大讯号是楼市离见顶不远，对投资者而言，则是高息诱人。市传朗廷酒店将以信托形式上市，收息率约5.65-6.5厘。今时今日，领汇 息率不足3厘，置富 息率不足4厘，朗廷酒店绝对具吸引力。加上，低息环境难以逆转，投资者将继续追逐利息，相信这几个分拆上市的地产项目，反应不会太差。既然如此，当初又何必想尽法子拆售物业呢？赚得太尽也未必是好事。美汇指数再次上试84水平，东方汇理外汇策略师Mitul Kotecha认为，美汇将升破关键水平，理由是各国央行持续放水，无论是出口术还是实际干预，都会令其他货币兑美元汇价转弱。其次，联储局放风话有意收水，正在制订退出刺激措施的路线，意味着联储局的政策方向将与其他央行背驰，有利美汇转强。(B03)

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瑞郎有望再转强/苏子

上周四美元兑日圆成功突破100心理关口后，虽然可以令美元整体走势明显转强过来，但美汇指数却未能趁机向上作出重大突破，上周五仅高见83.44便乏力再升，仍然受制于上月4日的83.49高位阻力以下；加上上周五美汇指数在突破20天保历加通道的83.18顶部阻力后，未能成功保持之上收市。昨天亚洲市及欧洲市早段美汇指数已见返回通道内波动，这反映美元整体走势暂时仍未能正式摆脱上落市的走势模式，美元自上周四所展开的强劲升浪有可能随时结束。故现水平仍倾向采取追买美元策略的投资者宜注意风险。上周五欧罗兑瑞郎曾高见1.2459水平，此高位与今年1月30日的1.2463高位阻力相若。昨天欧洲市欧罗兑瑞郎仅高见1.2444水平，仍未能成功突破上述的1.2463高位阻力。

汇价已自上述高位回落至1.2388低位，并在日线图呈现射击之星不利形态，留意此低位已略为低于20天保历加通道的1.24顶部阻力；如昨晚汇价可以继续保持在此顶部阻力以下波动及收市，配合日线图已呈现射击之星不利形态来看，相信短期内欧罗兑瑞郎难望以单边市形式向上创出今年高位，预料汇价随后将继续以上落市的形式运行。欧罗兑瑞郎若如预期般继续以上落市的形式运行，预料近期走势明显偏弱的瑞郎可望再次转强。若瑞郎转强的同时，美元整体走势亦同样回复上落市的走势模式，预料美元兑瑞郎将正式结束本月1日自0.9244低位开始的上升浪。

上周五美元兑瑞郎在突破3月14日的0.9567高位后，曾一度高见0.9628水平，成功创出今年新高。如稍后美元兑瑞郎可以成功返回0.9567以下波动及收市，将确认上周五的破位为假突破，预料美元兑瑞郎随后将下试至200天SMA支持。(B08)