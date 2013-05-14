港报财经评论：港股回吐属有秩序--经济日报5月14日

港股回吐属有秩序/林瑞芬

华尔街日报爆美国联储局QE退出策略已定，会根据通胀和就业市场情况及时调整。不算甚么秘闻，联储局无退市策略才算最大的惊人秘闻，退市对投资之最终影响难定。虽知经济差先会QE，若经济好转撤QE，企业利润改善可不是更好的启示。据美银美林统计，2007年6月以来，为刺激经济增长，创造就业，全球央行降息次数达511次。无疑近期资金面消息还普遍利好，越南、澳洲及韩国央行上周相继减息，上周末结束的G7财长及央行行长会议，未有点名批评日本，市场解读量宽及日圆贬值获得默许。加上，中国内地公布的M2持续扩张，至4月底增幅达16.1%，创两年新高，连续4个月偏离全年M2增速13%的调控目标，反映热钱持续流入。全球股市是央行释放流动性的最佳投资去处，已见美国股市率先享受热钱的流转，飈升至纪录高位，上周道指首次收于15,000点上方，炒作有预热新兴市场股市之兆。这是据基金追踪公司EPFR Global的数据，截至5月8日的一周，新兴市场股票基金吸引新的资金流入4亿美元，为连续第二周呈现资金净流入之具体数据启示出来。

当然，预热也可以随时冷却，后继则还是要经济面的好转配合，火上加火才有看头。不过，于昨日出炉的固定资产投资及零售数据等显示，固投及工业增加值增幅逊预期，只有社会零售额符合预期，不过原因也只是因一次性黄金销售的拉动，整体经济未见有太大好转之兆，仍纠结于经济转型路上之中。预计中国内地就刺激经济增长之出手空间有限，经济活动维持有限度发展，不宜寄于太多憧憬空间。为热钱流入筑防洪门，未来一、两个月预期减息的空间亦有限。上证只能维持有限度活动能力，上下也艰难，波幅而为，向上2,300-2,400阻力，向下2,100支持，昨收报2,241，跌0.22%，对经济弱复苏数据反应有限佐证。国指上周尾已开始见制约于100天线，未能进一步向上，未能与恒指同步，冲破此关，终成绊脚石，昨回吐238点或2.1%至11,109，较恒指之回吐为急。

对恒指来讲，国企股涨势受阻，构成短期的回吐有力藉口。港股自4月18日已连续近三周的反弹浪，成交额保持低企，多数时间不足600亿港元，如斯弱势的反弹浪昨终见初步明显阻力，低开后逐步扩大跌幅，最终收报22,989，跌331点或1.42%，上周触及约23,350暂为短途之阻力位，后市要配合到800亿港元的升势，方能确保突破23,500甚至24,000之动力澎湃。不然，大市难有大看头。技术上，短线之回吐属有秩序，在可控正常范围内，回吐市大市成交额也见偏低于592亿港元，恒指23,000首级支持，较有力支持料在100天均线约22,800，守其上，试顶之势仍未变。国指较有力支持位料在10,900-11,000区，关键阻力约11,600。(B05)