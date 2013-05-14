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亚洲 | 2013年 5月 14日 星期二 09:49 BJT

****《港报快速浏览》--5月14日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：乐见商家以和为贵配合施政--文汇报                                  
 港报社评：又一副令人愤慨的笑容--星岛日报                                    
 港报社评：靠投资撑大局，中国复苏不稳--信报                                  
 港报社评：终院"法官立法"变性人获婚姻权利--明报                              
 港报社评：拆售酒店触礁，发展商善后有责--经济日报                            
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：港股回吐属有秩序--经济日报                                    
 港报财经评论：各国竞相贬值，美汇暗地转强--信报                              
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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