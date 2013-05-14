《港报快速浏览》--5月14日报摘,社评及财经评论****

中国经济：发改委批复北京新机场南航基地项目，总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
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路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2pdKo0G 简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2pdHlWb 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com
路透上海4月14日 - 业内人士周五透露，中国浙江省下午招标的5/7/10年期专项地方债，中标利率为3.13% 、3.41%和3.61%，其中五年落于投标区间下限，七年和10年较投标区间下限分别上浮17bp和29bp(基点)；对应投 标倍数分别为1.84倍、2.02倍和1.57倍。 稍早该省结束招标的5/7/10年期一般地方债，中标利率为3.13%、3.51%和3.67%，其中五年落于投标区间下 限，七年和10年较投标区间下限分别上浮27bp和35bp(基点)；对应投标倍数分别为2.95倍、2.21倍和1.68倍。 上述债券分别为该省今年第一至三期一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估公司对债券评级均 为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年