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货币新闻 | 2013年 5月 14日 星期二 10:48 BJT

新债招标：中国国开行一至五年增发债收益率均低于预期--业内人士

路透上海5月14日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 已公布结果的三期固息增发债，中标收益率均低于预期。其中一年期品种中标收益率为3.1542%，此前市场预测均值为3.22%。

该行同时招标的三年期固息增发债加权中标收益率为3.6789%，边际中标收益率为3.6964%，市场预测均值为3.73%；五年期品种中标收益率为3.8642%，此前市场预测均值为3.90%。

业内人士并称，上述三期债全场投标倍数分别为2.76倍、2.57倍和1.85倍。

稍后国开行七年和10年期增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对后两期债的收益率预测均值分别为4.03%和4.13%。

国开行今日增发债券上市后同对应的原债券合并交易，具体条款如下：

第18-22期债第二次增发

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发行总量 3/5/10年不超过60亿元

1/7年分别不超过50亿元和70亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 5月14日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标方式

3/7年：多种价格(美国式)招标方式

缴款日/起息日 5月16日/4月11日

分销期 5月15日-5月16日

上市日 一年：5月20日；

三年、五年、七年和10年：5月22日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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2012年起，国开行开始尝试这种五债同发，被市场戏称为“福娃债”的固息金融债。单个品种增发上限一般在50亿-70亿元间。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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