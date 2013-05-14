新债招标：中国国开行一至五年增发债收益率均低于预期--业内人士

中国经济：发改委批复北京新机场南航基地项目，总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透上海5月14日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 已公布结果的三期固息增发债，中标收益率均低于预期。其中一年期品种中标收益率为3.1542%，此前市场预测均值为3.22%。
该行同时招标的三年期固息增发债加权中标收益率为3.6789%，边际中标收益率为3.6964%，市场预测均值为3.73%；五年期品种中标收益率为3.8642%，此前市场预测均值为3.90%。
业内人士并称，上述三期债全场投标倍数分别为2.76倍、2.57倍和1.85倍。
稍后国开行七年和10年期增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对后两期债的收益率预测均值分别为4.03%和4.13%。
国开行今日增发债券上市后同对应的原债券合并交易，具体条款如下：
第18-22期债第二次增发
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发行总量 3/5/10年不超过60亿元
1/7年分别不超过50亿元和70亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
招标时间 5月14日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标方式
3/7年：多种价格(美国式)招标方式
缴款日/起息日 5月16日/4月11日
分销期 5月15日-5月16日
上市日 一年：5月20日；
三年、五年、七年和10年：5月22日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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2012年起，国开行开始尝试这种五债同发，被市场戏称为“福娃债”的固息金融债。单个品种增发上限一般在50亿-70亿元间。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透4月14日 - 路全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三增加0. 77%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓仍持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,084,254.6 4月12日 209,409.8 0.77% iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月12日 0.0 0.00%(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2pdKo0G 简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2pdHlWb 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com