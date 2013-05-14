美国金融：SEC主席赞成对美国股市架构进行广泛评估--官员

路透纽约5月13日 - 美国证券交易委员会(SEC)一名委员周一称，SEC主席怀特(Mary Jo White)赞同对美国股市架构进行广泛检讨。过去一年美国股市因软件故障多次受扰。

SEC委员Daniel Gallagher在20位行业官员于一场圆桌会讨论了股市结构后说，怀特并未详细讨论该议题，也没有任何具体决定。怀特于2月才接掌美国证券交易委员会。

“我们对市场结构的议题尚没有太多深入的讨论，”Gallagher说。“我晓得她同意这是一个庞大的议题，我们得重新从根本开始拟定计划。”

“必须进行通盘检讨。没有人反对这么做，”Gallagher称。他10月曾呼吁对美国股市采取广泛评估。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)