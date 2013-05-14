美国金融：SEC主席赞成对美国股市架构进行广泛评估--官员

中国经济：发改委批复北京新机场南航基地项目，总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透纽约5月13日 - 美国证券交易委员会(SEC)一名委员周一称，SEC主席怀特(Mary Jo White)赞同对美国股市架构进行广泛检讨。过去一年美国股市因软件故障多次受扰。
SEC委员Daniel Gallagher在20位行业官员于一场圆桌会讨论了股市结构后说，怀特并未详细讨论该议题，也没有任何具体决定。怀特于2月才接掌美国证券交易委员会。
“我们对市场结构的议题尚没有太多深入的讨论，”Gallagher说。“我晓得她同意这是一个庞大的议题，我们得重新从根本开始拟定计划。”
“必须进行通盘检讨。没有人反对这么做，”Gallagher称。他10月曾呼吁对美国股市采取广泛评估。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透4月14日 - 路全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三增加0. 77%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓仍持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,084,254.6 4月12日 209,409.8 0.77% iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月12日 0.0 0.00%(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
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