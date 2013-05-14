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债券 | 2013年 5月 14日 星期二 10:25 BJT

欧洲政经：民众对欧盟信心渐失，但多数仍希望保有欧元

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完整调查请点选(link.reuters.com/her97t)。

同时西班牙、意大利和希腊等南欧国家的疏离感升高，而法国也渐行渐远，与德国出现巨大鸿沟。

“欧洲国家中，以法国陷入气馁且理想破灭的速度最快，”调查作者总结，凸显在总统奥朗德的领导及该国对欧盟的综合承诺下，法国民众对经济的信心快速下滑。

更有甚者--且这是投资者经常担心的事--调查还显示当前法国舆论与德国严重相左，而与意大利、希腊和西班牙较为接近。

“目前法国对欧盟作为一个机构的信心，比意大利或西班牙还低，”调查发现。“而且法国人也和一些南欧国家的人一样，对他们选出的领导人失去信心。”

或许这项调查中唯一正面的消息是关于欧元的。

过去三年欧洲的问题时常被冠以“欧元危机”，因外界担心可能有国家会退出欧元区，或整个欧元系统可能瓦解。

但调查显示，尽管有愈来愈多人对欧洲计划的理想破灭，但欧元仍孚众望，逾60%受访民众希望维持欧元，事实上意大利和西班牙对欧元的支持也在上升。(完) (编译 张明钧/张若琪 审校 于春红)
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