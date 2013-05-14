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货币新闻 | 2013年 5月 14日 星期二 09:59 BJT

美国个股：戴尔特别委员会要求投资大亨伊坎提供收购方案更多细节

路透5月13日 - 戴尔公司 董事会成立的一个特别委员会周一要求美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)，就其提出的收购方案提供更多细节。

上周，伊坎和Southeastern Asset Management Inc对戴尔公司创始人的244亿美元私有化计划发起挑战，提出210亿美元的现金收购方案。

但委员会在致伊坎的信件中表示，不清楚他是打算提交“一项董事会可以进行评估的实质收购提议”，还是打算将其作为私有化交易得不到批准情况下的替代方案。(完)

(编译 王兴亚; 审校 张明钧)
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