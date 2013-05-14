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亚洲 | 2013年 5月 14日 星期二 10:07 BJT

台湾汇市：台币兑美元盘初升值，出口商和外资抛汇

路透台北5月14日 - 台币兑美元 周二盘初走升。国际美元升势稍缓，韩元汇价走升也带动台币盘初小幅升值。汇市盘初见出口商及外商抛汇，但央行也进场买汇缓和台币升势。

汇银人士表示，早盘台股 回到上扬轨道，有助台币走升。部分交易人士认为，先前连续两日台币汇价贬势可能稍做停止，未来料将回到区间盘整格局。

交易员观察市场最新动态：

* 外商卖汇力道稍大于买汇，先前外资已连续13日买超台股，金额逾900亿台币

* 央行在29.800附近入场买汇，缓和台币升势

* 本地时间09:45左右，台北外汇经纪公司成交量在1.23亿美元，上交易日约为1.72亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.750-29.850

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环球汇市新闻请见

环球经济新闻请见 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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