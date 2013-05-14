台湾汇市：台币兑美元盘初升值，出口商和外资抛汇

中国经济：发改委批复北京新机场南航基地项目，总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透台北5月14日 - 台币兑美元 周二盘初走升。国际美元升势稍缓，韩元汇价走升也带动台币盘初小幅升值。汇市盘初见出口商及外商抛汇，但央行也进场买汇缓和台币升势。
汇银人士表示，早盘台股 回到上扬轨道，有助台币走升。部分交易人士认为，先前连续两日台币汇价贬势可能稍做停止，未来料将回到区间盘整格局。
交易员观察市场最新动态：
* 外商卖汇力道稍大于买汇，先前外资已连续13日买超台股，金额逾900亿台币
* 央行在29.800附近入场买汇，缓和台币升势
* 本地时间09:45左右，台北外汇经纪公司成交量在1.23亿美元，上交易日约为1.72亿美元
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.750-29.850
最新相关报导链接：
* 《综述》美国4月零售销售意外上升，显示经济有成长动能
* 韩国汇市：韩元跟随股市上扬，公债亦走强
* 欧洲金融：希腊总理称，计画明年上半年回到债券市场筹资
* 欧洲政经：欧盟及IMF称希腊今明两年料达预算目标，但须加速改革
* 欧洲金融：西班牙宣布将透过银团发行10年期欧元新债
* 表格：日本4月国内企业物价指数较上年同期持平，较前月升0.3%
环球汇市新闻请见
环球经济新闻请见 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2pdKo0G 简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2pdHlWb 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com
路透上海4月14日 - 业内人士周五透露，中国浙江省下午招标的5/7/10年期专项地方债，中标利率为3.13% 、3.41%和3.61%，其中五年落于投标区间下限，七年和10年较投标区间下限分别上浮17bp和29bp(基点)；对应投 标倍数分别为1.84倍、2.02倍和1.57倍。 稍早该省结束招标的5/7/10年期一般地方债，中标利率为3.13%、3.51%和3.67%，其中五年落于投标区间下 限，七年和10年较投标区间下限分别上浮27bp和35bp(基点)；对应投标倍数分别为2.95倍、2.21倍和1.68倍。 上述债券分别为该省今年第一至三期一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估公司对债券评级均 为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年