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亚洲 | 2013年 5月 14日 星期二 10:11 BJT

金属期市：伦敦期铜持稳，因中国增长数据疲弱助燃政策宽松预期

上海期交所主力9月期铜合约 上涨0.28%，至每吨53,510元人民币(8,700美元)，低于上日触及的一个月高位53,770元。

美国4月零售销售意外上升，表明经济存在潜在力道，并促使预测人士调高对美国第二季经济成长的预估。

中国4月工业、投资和消费数据基本符合预期，但整体仍不乐观。经济“横着走”反映出增长动力的薄弱，虽然二季度经济可能略优于一季度，但料将延续弱复苏状态。

消息人士称，力拓 已经开始在北美铜精矿现货市场为其位于犹他州Kennecott的铜冶炼厂寻找供货。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 兰秀娟/王兴亚; 审校 李婷仪/张若琪)
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