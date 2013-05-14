美国企业：彭博新闻总编称允许记者查看敏感客户数据“不可宽恕”

新闻稿：中国3月末M2同比增10.6%，当月新增人民币贷款1.02万亿--央行
3月末，广义货币(M2)余额159.96万亿元,同比增长10.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.5个和2.8个百分点；狭义货币(M1)余额48.88万亿元,同比增长18.8%，增速分别比上月末和上年同期低2.6个和3.3个百分点；流通中货币(M0)余额6.86万亿元,同比增长6.1%。一季度净投放现金301亿元。
路透纽约5月13日 - 彭博新闻总编温以乐(Matthew Winkler)周一就允许记者“有限”查看有关客户使用彭博终端机情况的敏感数据道歉，他表示这种做法“不可宽恕”，但强调重要客户数据一直得到良好保护。
欧洲央行表示在“密切联系彭博”，看其是否违反了数据使用方面的保密规定。美联储也在展开调查，一知情人士称，美国财政部也在调查这个问题。
上周有媒体报导彭博允许记者查看一些有关客户的专有信息，包括客户何时查询了哪类信息。彭博做出回应，表示在高盛 投诉之后上个月限制了这类信息查询。
温以乐在彭博网站刊登的评论中称，“我们的记者不应该有权限查询任何专有信息。我对他们的行为表示歉意。这个错误是不可宽恕的。”
高盛在发现彭博记者知道他们理应不知道的信息后，向彭博投诉，明确表明那些属于敏感信息，不应被记者看到。
相关报导让使用彭博终端机的华尔街企业、美联储和其他美国政府部门对敏感数据的保密性感到担忧。
温以乐在评论中努力澄清彭博记者到底能看到哪些信息。他称，记者能查看用户的登录历史记录，以及“总体用户功能的高层类型，但无法查看具体的安全信息。”
他表示，这种做法可以追溯至1990年代彭博新闻社成立初期，当时记者使用终端机查询客户希望获得哪类新闻资讯。
彭博为控制事态的努力周一遇到潜在挫折，当天英国金融时报报导，2009至2010年期间，通过彭博终端机发送的数千条私密信息被上传到一个不安全的网站，而且明显是无意中上传的。
金融时报称，这些信息是全球最大的几家银行的交易员与客户之间的交流信息，包含机密的金融价格信息和交易活动。但后来这些信息从那个网站删除了。
金融时报援引彭博发言人的话称，“这是在征得客户同意后才做的事情，电子邮件明确转发给我们的一个专门邮件账户，之后由负责邮箱的人发布，这样我们才能进行内部测试，以改善相关技术。”
路透联系到的彭博发言人拒绝对此进一步置评。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
3月末，广义货币(M2)余额159.96万亿元,同比增长10.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.5个和2.8个百分点；狭义货币(M1)余额48.88万亿元,同比增长18.8%，增速分别比上月末和上年同期低2.6个和3.3个百分点；流通中货币(M0)余额6.86万亿元,同比增长6.1%。一季度净投放现金301亿元。
路透东京4月14日 - 日本公债周五走坚，超长债涨幅最大，前一日的公债标售中需求坚实，而日本央行也维持其债券购买操作的规模与上次相同。 地区股市下跌和朝鲜半岛局势持续紧张，也加大了公债的避险魅力，而由于本周的假日因素，全球市场流动性减弱。 美国债市周四提早收市，周五休市。指标10年期美国公债收益率隔夜触及了11月以来最低。 在上周美国海军向叙利亚一个机场发射59枚战斧巡航导弹，对一起化学武器攻击做出回应之后，地缘政治担忧加剧，全球债券收益率因而下跌。对叙利亚的打击让人担忧美国总统特朗普对朝鲜的计划，后者无视联合国制裁和双边制裁进行导弹和核试验。 日本央行周五提出购买2,800亿日圆(25.7亿美元)剩余期限为1-3年的公债，3,500亿日圆剩余期限为3-5年的公债，2,000亿日圆剩余期限为10-25年的公债，以及1,000亿日圆剩余期限为25年以上的公债。 30年期公债收益率 下跌3个基点至0.760%，为1月中旬以来最低水准，受上日发售的30年
路透上海4月14日 - 中国票据市场转贴利率本周稍有回升，未能延续月初的下行态势。尽管季度初机构规模普遍较为宽松，但因中长期资金价格回落乏力，负债成本坚挺之下买票收益空间极为有限，因此需求受到明显抑制。