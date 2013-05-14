更新版 1-中国公开市场：单日净回笼210亿元，操作偏短期为主显灵活性

* 单日净回笼210亿元，未改流动性偏宽局面

* 发行利率走平，表明央行短期仍维稳

* 回笼期限仍以一个月为主，操作更灵活

* 三个月期央票一级半市场热度降温 (新增市场评论和更多细节)

路透上海5月14日 - 中国人民银行公开市场周二继续同时进行正回购及央票发行，单日净回笼210亿元人民币。市场人士指出，正回购与央票发行利率均走平，表明央行短期维稳意图不改；由于本周公开市场资金到期量略多，央行单日回笼力度有所加大，但未改市场流动性偏宽局面。

他们并表示，继上周四近一年半来重启央票发行，今日三个月期央票虽有放量，但招标结束后，该券在一级半市场热度已不如前。现在公开市场操作还是以28天正回购为主，三个月期央票为辅；回笼期限集中在一个月内，这样操作更加灵活，可以更好应对财政存款和外汇流入情况的变化。

“（单日净）回笼210亿元的量，有收紧的态势啊！不过资金面并无大碍。”华北地区一银行交易员称。

央行公告显示，今日进行的520亿元28天期正回购操作，中标利率继续持稳于2.75%；同时发行的270亿元三个月期央票，较上周四的100亿元明显放量，中标收益率亦持平于2.9089%。今日正回购到期量为580亿元。

广发银行交易员吴思捷指出，本次央票较上次放量，一方面是因为资金到期量较大，另一方面则是因为需求较好。

“有机构看到上次一二级利差有10个基点(BP)，会有冲动来赚这个利差。”他称，“但今天二级市场对于新发央票的需求没有上次那么强了，二级市场有2.92%成交的，应该是那些博利差的机构看看需求不行，直接就出掉了.”

随着越来越多外国央行出台宽松政策，坚挺的人民币正引发热钱滚滚而来。为对冲被动增加的流动性，中国央行上周重启了睽违近一年半的央票。虽因当周到期资金偏多净投放规模达到840亿元，但其稳定流动性意图应未改。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) 520

(周四) 待定 逆回购 (周二) --

(周四) 待定 央票 （周二） 270

（周四） 待定 央票到期 -- 正回购到期 1,010 逆回购到期 -- ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== (完)

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