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亚洲 | 2013年 5月 14日 星期二 10:18 BJT

台湾债市：五年公债殖利率早盘微跌，30年券102/5R标售前市场略显观望

路透台北5月14日 - 台湾五年期公债102/2殖利率 周二早盘微幅走跌，交易员认为，短券殖利率弹升已引来银行端买盘进场，加以明日30年期公债增额券102/5R标售在即，市场略显观望，场上以短线交易为主。

他们指出，美债周一波动幅度收敛，台债今日回归冷静，而银行端买盘进场也令空方不敢大意，在明天30年券增额券标售结果出炉前，市场观望气氛略胜一筹，料102/2殖利率今日将在0.90%附近狭幅震荡整理，并以短线操作为主轴。

交易员观察市场的最新动态：

* 美债周一波幅收敛，指标10年期公债殖利率仅微幅收扬。

* 目前整体市场资金宽裕，银行端买盘已进场。

* 明天30年券增额券标售结果出炉前，市场略显观望。

* 国际汇市早盘日圆 暂稳在101.5附近。

今日预估殖利率交易区间：

* 102/2估在0.9000%-0.9150%。

本地时间10:11最新报价：

* 102/2殖利率跌0.93基点，报0.9060%。

以下为最新相关报导链接：

* 《美债周二展望》美国零售销售数据强劲，公债收益率料走升

* 东京汇市：美元守稳，受强劲的美国零售销售数据支撑

* 美国债市：周一公债价格下滑，因美国零售销售数据强劲

* 《综述》美国4月零售销售意外上升，显示经济有成长动能

* 中国数据：工业和投资稍逊预期经济延续弱复苏，短期政策未见放松迹象 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
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