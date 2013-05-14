台湾债市：五年公债殖利率早盘微跌，30年券102/5R标售前市场略显观望

中国经济：发改委批复北京新机场南航基地项目，总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透台北5月14日 - 台湾五年期公债102/2殖利率 周二早盘微幅走跌，交易员认为，短券殖利率弹升已引来银行端买盘进场，加以明日30年期公债增额券102/5R标售在即，市场略显观望，场上以短线交易为主。
他们指出，美债周一波动幅度收敛，台债今日回归冷静，而银行端买盘进场也令空方不敢大意，在明天30年券增额券标售结果出炉前，市场观望气氛略胜一筹，料102/2殖利率今日将在0.90%附近狭幅震荡整理，并以短线操作为主轴。
交易员观察市场的最新动态：
* 美债周一波幅收敛，指标10年期公债殖利率仅微幅收扬。
* 目前整体市场资金宽裕，银行端买盘已进场。
* 明天30年券增额券标售结果出炉前，市场略显观望。
* 国际汇市早盘日圆 暂稳在101.5附近。
今日预估殖利率交易区间：
* 102/2估在0.9000%-0.9150%。
本地时间10:11最新报价：
* 102/2殖利率跌0.93基点，报0.9060%。
以下为最新相关报导链接：
* 《美债周二展望》美国零售销售数据强劲，公债收益率料走升
* 东京汇市：美元守稳，受强劲的美国零售销售数据支撑
* 美国债市：周一公债价格下滑，因美国零售销售数据强劲
* 《综述》美国4月零售销售意外上升，显示经济有成长动能
* 中国数据：工业和投资稍逊预期经济延续弱复苏，短期政策未见放松迹象 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
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路透上海4月14日 - 业内人士周五透露，中国浙江省下午招标的5/7/10年期专项地方债，中标利率为3.13% 、3.41%和3.61%，其中五年落于投标区间下限，七年和10年较投标区间下限分别上浮17bp和29bp(基点)；对应投 标倍数分别为1.84倍、2.02倍和1.57倍。 稍早该省结束招标的5/7/10年期一般地方债，中标利率为3.13%、3.51%和3.67%，其中五年落于投标区间下 限，七年和10年较投标区间下限分别上浮27bp和35bp(基点)；对应投标倍数分别为2.95倍、2.21倍和1.68倍。 上述债券分别为该省今年第一至三期一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估公司对债券评级均 为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年