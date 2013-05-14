基金观点：多头市场胜出策略--选择最大股东身兼公司营运者的企业

例如Liberty的John Malone，在2009年初借了5.3亿美元给当时处境艰困的电台运营商SiriusXM Radio 。Doyle表示，这些权益现在给Malone和Liberty股东带来的价值约达80亿美元。Doyle称之体现了业主即经营者所提供的竞争优势。

Doyle认为假以时日，这种管理模式应对股东有帮助，并引用他相信时至今日仍适用的历史研究为例。根据现担任宾州大学华顿商学院教授的Jeremy J. Siegel的研究，1968-2000年期间，在企业首次公开发行(IPO)与2000年间投资的每1美元能带来累积报酬率最高的10家企业，都是业主即经营者的公司。

Doyle将焦点放在美国企业，是因为他发现美国这类公司的吸引力，高于海外的业主即经营者企业。Doyle说，例如持有北京首都国际机场股份有限公司 的基金，自今年初以来已见其股价下跌1.4%，部分是由于这家政府经营企业提高营收所采取的举措不同于业主即经营者企业。

Doyle的投资组合策略，仍具有接班计划不确定的风险。他主要忧虑的是，他所挑选的企业中，如果其中哪家公司的最大股东不再经营其事业，那么该公司可能陷入困境。