基金观点：多头市场胜出策略--选择最大股东身兼公司营运者的企业

中国经济：发改委批复北京新机场南航基地项目，总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
例如Liberty的John Malone，在2009年初借了5.3亿美元给当时处境艰困的电台运营商SiriusXM Radio 。Doyle表示，这些权益现在给Malone和Liberty股东带来的价值约达80亿美元。Doyle称之体现了业主即经营者所提供的竞争优势。
Doyle认为假以时日，这种管理模式应对股东有帮助，并引用他相信时至今日仍适用的历史研究为例。根据现担任宾州大学华顿商学院教授的Jeremy J. Siegel的研究，1968-2000年期间，在企业首次公开发行(IPO)与2000年间投资的每1美元能带来累积报酬率最高的10家企业，都是业主即经营者的公司。
Doyle将焦点放在美国企业，是因为他发现美国这类公司的吸引力，高于海外的业主即经营者企业。Doyle说，例如持有北京首都国际机场股份有限公司 的基金，自今年初以来已见其股价下跌1.4%，部分是由于这家政府经营企业提高营收所采取的举措不同于业主即经营者企业。
Doyle的投资组合策略，仍具有接班计划不确定的风险。他主要忧虑的是，他所挑选的企业中，如果其中哪家公司的最大股东不再经营其事业，那么该公司可能陷入困境。
他认为苹果公司 值得警惕。目前的管理层“或许还算称职，但没有像是(创办人贾布斯)那样...能带给公司突然转变的远见。未来苹果不会是支优秀的股票，因为没有同样的热情和能力，”他说。(完) (编译 李婷仪/李爽/张若琪 审校 孙茉莉/许娜)
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透4月14日 - 路全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三增加0. 77%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓仍持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,084,254.6 4月12日 209,409.8 0.77% iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月12日 0.0 0.00%(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
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