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债券 | 2013年 5月 14日 星期二 10:45 BJT

****敬告客户：路透中文快讯"英国债市"5月13日稿件暂停发送****

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5月13日"英国债市"因英文原稿未发,以致中文译文无法如期出稿,不便之处,敬请谅解!(完)
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