《中国债券市场每日交易备忘》--5月15日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部300亿元人民币七年期续发国债上午9:30-10:30招标，收益率预测均值为3.30% 中国铝业 20亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建行和光大银行主承 中国航空油料集团25亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，建行和广发银行主承 五矿集团20亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和中信银行主承 东风汽车集团 30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，交通银行和中信证券主承 中国轻工集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，建设银行主承 光明食品(集团)20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和民生银行主承 中山市公建集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，农业银行主承 国信证券17亿元三年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中国银行主承 曙光股份 4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行和中国银行主承 新疆投资发展集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 青岛即发集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 广州城建投资集团30亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，中国银行和国开行主承 常州城建集团8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+，中债增进担保)，民生银行和广发银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中国央行270亿元三个月期央行票据1301002，参考收益率2.9089% 上海金外滩集团5亿元七年期固息债1380173，票面利率6.35% 山西潞安矿业集团30亿元10年期固息债1380176，票面利率5.15% 山西潞安矿业集团10亿元10年期投资人均选择权(7+3)固息债1380177，票面利率5.10% 鞍山城建投20亿元七年期固息债1380185，票面利率6.39% 重庆大足国有资产12亿元七年期固息债1380189，票面利率6.75% 重庆南发城建18亿元七年期固息债1380191，票面利率6.43% 绥芬河海融城市建设10亿元七年期固息债1380192，票面利率6.60% 红河州公路开发5亿元七年期固息债1380194，票面利率6.27% 国电集团100亿元九个月期超短融011309004，票面利率3.80% 重庆粮食集团1亿元一年期短融041358043，票面利率4.89% 亨通集团5亿元一年期短融041359034，票面利率4.56% 农六师国资5亿元一年期短融041364020，票面利率4.48% 杭州前进齿轮箱集团3亿元一年期短融041359035，票面利率4.48% 万里扬 3亿元一年期短融041358044，票面利率5.05% 中信大锰矿业6亿元一年期短期融资券041353032，票面利率4.48% 厦门建发集团10亿元一年期短融041361023，票面利率4.18% 山西杏花村汾酒集团7亿元一年期短融041355019，票面利率4.28% 江苏扬农化工集团4亿元两年期中期票据1382233，票面利率4.77% ============================================================================ 三、缴款： 中国央行270亿元三个月期央行票据1301002，发行价99.28元 财政部150亿元九个月期贴现国债139903，发行价格99.903元 中国大唐集团35亿元九个月期超短融 华能国际 50亿元九个月期超短融 山西沁新能源集团4亿元一年期短融 国泰君安证券30亿元三个月期短期融资券 广发证券 25亿元三个月期短融 宝钢集团新疆八一钢铁10亿元一年期短融 中财科技 6亿元一年期短融 黑猫股份 2亿元一年期短融 贵州燃气集团1.6亿元一年期短融 上海云峰集团5亿元一年期短融 河南心连心化肥公司3亿元一年期短融 广东粤电航运6亿元一年期短融 南京新百 2亿元一年期短融 青岛国信发展集团5亿元一年期短融 云南城建投资集团10亿元五年期中期票据 云南城建投资10亿元五年期投资人选择权(3+2)中票 亨通集团9亿元五年期中票 中国普天信息产业16亿元三年期中票 湖北联合发展投资集团7亿元五年期中票 大唐黑龙江发电4亿元五年期中票 天津中环电子信息集团8亿元五年期中票 江苏文峰集团5亿元三年期中票 浙江海正集团5亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 五矿集团20亿元六个月期超短融011233006到期兑付，票面利率4.15% 包钢集团10亿元一年期短融041256014到期兑付，票面利率4.62% 财政部339.2亿元20年期固息国债050004付息，票面利率4.11% 财政部344.1亿元15年期固息国债050012付息，票面利率3.65% 财政部300亿元15年期固息国债060019付息，票面利率3.27% 江苏华西集团20亿元七年期固息债098082付息，票面利率6.05% 山东高速集团24亿元10年期投资人选择权（5+5）固息债098083付息，票面利率4.60% 华能国际40亿元五年期中票0982071付息，票面利率3.72% 财政部260亿元50年期固息国债120020付息，票面利率4.35% 绵阳科技城发展投资15亿元七年期固息债1280148付息，票面利率7.16% 四川煤炭产业集团5亿元五年期中票1282153付息，票面利率5.94% 合肥建设投资控股集团35亿元五年期中票1282154付息，票面利率6.06% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国银行间债市相关服务机构相继扎紧关联交易“篱笆”，规范交易行为防范风险。继上周银行间债市的中 后台服务机构--中债登出手后，前台服务机构中国外汇交易中心周二也公告称，在银行间市场中，同一金融机构 法人的所有债券账户之间不得进行债券交易。 --中国证券报周三报导引述业内人士表示，目前证监会正在酝酿新一轮新股发行机制改革的方案，但何时公开 征求意见还不确定。 5/18发布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/23汇丰发布5月制造业PMI初值 5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 曹巍浩/康熙泽；审校 边竞/李宏薇)