《中国债券市场每日交易备忘》--5月15日

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部300亿元人民币七年期续发国债上午9:30-10:30招标，收益率预测均值为3.30% 中国铝业 20亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建行和光大银行主承 中国航空油料集团25亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，建行和广发银行主承 五矿集团20亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和中信银行主承 东风汽车集团 30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，交通银行和中信证券主承 中国轻工集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，建设银行主承 光明食品(集团)20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和民生银行主承 中山市公建集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，农业银行主承 国信证券17亿元三年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中国银行主承 曙光股份 4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行和中国银行主承 新疆投资发展集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 青岛即发集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 广州城建投资集团30亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，中国银行和国开行主承 常州城建集团8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+，中债增进担保)，民生银行和广发银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中国央行270亿元三个月期央行票据1301002，参考收益率2.9089% 上海金外滩集团5亿元七年期固息债1380173，票面利率6.35% 山西潞安矿业集团30亿元10年期固息债1380176，票面利率5.15% 山西潞安矿业集团10亿元10年期投资人均选择权(7+3)固息债1380177，票面利率5.10% 鞍山城建投20亿元七年期固息债1380185，票面利率6.39% 重庆大足国有资产12亿元七年期固息债1380189，票面利率6.75% 重庆南发城建18亿元七年期固息债1380191，票面利率6.43% 绥芬河海融城市建设10亿元七年期固息债1380192，票面利率6.60% 红河州公路开发5亿元七年期固息债1380194，票面利率6.27% 国电集团100亿元九个月期超短融011309004，票面利率3.80% 重庆粮食集团1亿元一年期短融041358043，票面利率4.89% 亨通集团5亿元一年期短融041359034，票面利率4.56% 农六师国资5亿元一年期短融041364020，票面利率4.48% 杭州前进齿轮箱集团3亿元一年期短融041359035，票面利率4.48% 万里扬 3亿元一年期短融041358044，票面利率5.05% 中信大锰矿业6亿元一年期短期融资券041353032，票面利率4.48% 厦门建发集团10亿元一年期短融041361023，票面利率4.18% 山西杏花村汾酒集团7亿元一年期短融041355019，票面利率4.28% 江苏扬农化工集团4亿元两年期中期票据1382233，票面利率4.77% ============================================================================ 三、缴款： 中国央行270亿元三个月期央行票据1301002，发行价99.28元 财政部150亿元九个月期贴现国债139903，发行价格99.903元 中国大唐集团35亿元九个月期超短融 华能国际 50亿元九个月期超短融 山西沁新能源集团4亿元一年期短融 国泰君安证券30亿元三个月期短期融资券 广发证券 25亿元三个月期短融 宝钢集团新疆八一钢铁10亿元一年期短融 中财科技 6亿元一年期短融 黑猫股份 2亿元一年期短融 贵州燃气集团1.6亿元一年期短融 上海云峰集团5亿元一年期短融 河南心连心化肥公司3亿元一年期短融 广东粤电航运6亿元一年期短融 南京新百 2亿元一年期短融 青岛国信发展集团5亿元一年期短融 云南城建投资集团10亿元五年期中期票据 云南城建投资10亿元五年期投资人选择权(3+2)中票 亨通集团9亿元五年期中票 中国普天信息产业16亿元三年期中票 湖北联合发展投资集团7亿元五年期中票 大唐黑龙江发电4亿元五年期中票 天津中环电子信息集团8亿元五年期中票 江苏文峰集团5亿元三年期中票 浙江海正集团5亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 五矿集团20亿元六个月期超短融011233006到期兑付，票面利率4.15% 包钢集团10亿元一年期短融041256014到期兑付，票面利率4.62% 财政部339.2亿元20年期固息国债050004付息，票面利率4.11% 财政部344.1亿元15年期固息国债050012付息，票面利率3.65% 财政部300亿元15年期固息国债060019付息，票面利率3.27% 江苏华西集团20亿元七年期固息债098082付息，票面利率6.05% 山东高速集团24亿元10年期投资人选择权（5+5）固息债098083付息，票面利率4.60% 华能国际40亿元五年期中票0982071付息，票面利率3.72% 财政部260亿元50年期固息国债120020付息，票面利率4.35% 绵阳科技城发展投资15亿元七年期固息债1280148付息，票面利率7.16% 四川煤炭产业集团5亿元五年期中票1282153付息，票面利率5.94% 合肥建设投资控股集团35亿元五年期中票1282154付息，票面利率6.06% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国银行间债市相关服务机构相继扎紧关联交易“篱笆”，规范交易行为防范风险。继上周银行间债市的中 后台服务机构--中债登出手后，前台服务机构中国外汇交易中心周二也公告称，在银行间市场中，同一金融机构 法人的所有债券账户之间不得进行债券交易。 --中国证券报周三报导引述业内人士表示，目前证监会正在酝酿新一轮新股发行机制改革的方案，但何时公开 征求意见还不确定。 5/18发布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/23汇丰发布5月制造业PMI初值 5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 曹巍浩/康熙泽；审校 边竞/李宏薇)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。