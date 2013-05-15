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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 09:27 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月15日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
 
  中国财政部300亿元人民币七年期续发国债上午9:30-10:30招标，收益率预测均值为3.30%
  中国铝业  20亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建行和光大银行主承
  中国航空油料集团25亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，建行和广发银行主承
  五矿集团20亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和中信银行主承  
  东风汽车集团 30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，交通银行和中信证券主承           
                              
  中国轻工集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，建设银行主承
  光明食品(集团)20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和民生银行主承
  中山市公建集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，农业银行主承      
  国信证券17亿元三年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中国银行主承
  曙光股份 4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行和中国银行主承
  新疆投资发展集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承
  青岛即发集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承
  广州城建投资集团30亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，中国银行和国开行主承
  常州城建集团8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+，中债增进担保)，民生银行和广发银行主承           
     
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  二、新债上市：
    
  中国央行270亿元三个月期央行票据1301002，参考收益率2.9089%
  上海金外滩集团5亿元七年期固息债1380173，票面利率6.35%
  山西潞安矿业集团30亿元10年期固息债1380176，票面利率5.15%
  山西潞安矿业集团10亿元10年期投资人均选择权(7+3)固息债1380177，票面利率5.10%
  鞍山城建投20亿元七年期固息债1380185，票面利率6.39%
  重庆大足国有资产12亿元七年期固息债1380189，票面利率6.75%
  重庆南发城建18亿元七年期固息债1380191，票面利率6.43%
  绥芬河海融城市建设10亿元七年期固息债1380192，票面利率6.60%
  红河州公路开发5亿元七年期固息债1380194，票面利率6.27%
  国电集团100亿元九个月期超短融011309004，票面利率3.80%
  重庆粮食集团1亿元一年期短融041358043，票面利率4.89%  
  亨通集团5亿元一年期短融041359034，票面利率4.56%
  农六师国资5亿元一年期短融041364020，票面利率4.48%
  杭州前进齿轮箱集团3亿元一年期短融041359035，票面利率4.48% 
  万里扬 3亿元一年期短融041358044，票面利率5.05%        
  中信大锰矿业6亿元一年期短期融资券041353032，票面利率4.48%
  厦门建发集团10亿元一年期短融041361023，票面利率4.18%
  山西杏花村汾酒集团7亿元一年期短融041355019，票面利率4.28%
  江苏扬农化工集团4亿元两年期中期票据1382233，票面利率4.77%
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  三、缴款：   
    
  中国央行270亿元三个月期央行票据1301002，发行价99.28元
  财政部150亿元九个月期贴现国债139903，发行价格99.903元  
  中国大唐集团35亿元九个月期超短融
  华能国际  50亿元九个月期超短融
  山西沁新能源集团4亿元一年期短融  
  国泰君安证券30亿元三个月期短期融资券
  广发证券 25亿元三个月期短融
  宝钢集团新疆八一钢铁10亿元一年期短融
  中财科技 6亿元一年期短融
  黑猫股份 2亿元一年期短融
  贵州燃气集团1.6亿元一年期短融
  上海云峰集团5亿元一年期短融
  河南心连心化肥公司3亿元一年期短融
  广东粤电航运6亿元一年期短融
  南京新百 2亿元一年期短融
  青岛国信发展集团5亿元一年期短融
  云南城建投资集团10亿元五年期中期票据
  云南城建投资10亿元五年期投资人选择权(3+2)中票
  亨通集团9亿元五年期中票
  中国普天信息产业16亿元三年期中票
  湖北联合发展投资集团7亿元五年期中票
  大唐黑龙江发电4亿元五年期中票
  天津中环电子信息集团8亿元五年期中票
  江苏文峰集团5亿元三年期中票
  浙江海正集团5亿元五年期中票
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  四、还本付息：
  
  五矿集团20亿元六个月期超短融011233006到期兑付，票面利率4.15%
  包钢集团10亿元一年期短融041256014到期兑付，票面利率4.62%    
  财政部339.2亿元20年期固息国债050004付息，票面利率4.11%
  财政部344.1亿元15年期固息国债050012付息，票面利率3.65%
  财政部300亿元15年期固息国债060019付息，票面利率3.27%
  江苏华西集团20亿元七年期固息债098082付息，票面利率6.05%
  山东高速集团24亿元10年期投资人选择权（5+5）固息债098083付息，票面利率4.60%
  华能国际40亿元五年期中票0982071付息，票面利率3.72%
  财政部260亿元50年期固息国债120020付息，票面利率4.35%
  绵阳科技城发展投资15亿元七年期固息债1280148付息，票面利率7.16%
  四川煤炭产业集团5亿元五年期中票1282153付息，票面利率5.94%
  合肥建设投资控股集团35亿元五年期中票1282154付息，票面利率6.06%                          
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件： 
    
  --中国银行间债市相关服务机构相继扎紧关联交易“篱笆”，规范交易行为防范风险。继上周银行间债市的中
后台服务机构--中债登出手后，前台服务机构中国外汇交易中心周二也公告称，在银行间市场中，同一金融机构
法人的所有债券账户之间不得进行债券交易。 
  --中国证券报周三报导引述业内人士表示，目前证监会正在酝酿新一轮新股发行机制改革的方案，但何时公开
征求意见还不确定。
    
  5/18发布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告
  5/23汇丰发布5月制造业PMI初值
  5/27公布1-4月规模以上工业企业利润
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)
                                                                                               
 
 (整理 曹巍浩/康熙泽；审校 边竞/李宏薇)
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