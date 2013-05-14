台湾债市：RP利率盘旋低档,惟有寿险大买基金令投信找券需求增加

中国经济：发改委批复北京新机场南航基地项目，总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透台北5月14日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周二大致持稳于低位。惟有大型票券资金调度人士表示，因有大型寿险向投信业者购买大笔基金，致使投信找券需求大增，使得公司债RP因而调降。
该人士称，总计有四、五家投信业者找券，且每家金额都逾10亿台币，因此今天公司债RP利率已由0.66-0.69%下调至0.65-0.68%，明日还有机会走低。
至于其余金融业者承做的利率几与上日持平。一大型证券业调度人士称，无论公债与公司债RP维持在现行水准已两周。虽然以目前资金浮滥的状况来看，月底的缴税紧缩因素影响料有限，但还是要等到这个心理因素消失后，RP利率才有调整机会。
另一证券业调度人士也指出，目前公债RP利率与五年公债殖利率的利差仅20余个基点，较五年前的60个基点有明显差距，以目前隔拆利率仅约0.385%水准来看，未来公债RP利率或有下调机会。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交以0.67%为主，少部分成交于较大区间0.66-0.68%；一个月期公司债RP利率主要交投区间主要在0.75-0.77%，与上日大致相仿。
大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.57-0.61%附近；一个月公司债RP利率交投区间则在0.65-0.68%，上日在0.66-0.69%。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
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路透上海4月14日 - 业内人士周五透露，中国浙江省下午招标的5/7/10年期专项地方债，中标利率为3.13% 、3.41%和3.61%，其中五年落于投标区间下限，七年和10年较投标区间下限分别上浮17bp和29bp(基点)；对应投 标倍数分别为1.84倍、2.02倍和1.57倍。 稍早该省结束招标的5/7/10年期一般地方债，中标利率为3.13%、3.51%和3.67%，其中五年落于投标区间下 限，七年和10年较投标区间下限分别上浮27bp和35bp(基点)；对应投标倍数分别为2.95倍、2.21倍和1.68倍。 上述债券分别为该省今年第一至三期一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估公司对债券评级均 为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年