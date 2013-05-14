台湾债市：RP利率盘旋低档,惟有寿险大买基金令投信找券需求增加

路透台北5月14日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周二大致持稳于低位。惟有大型票券资金调度人士表示，因有大型寿险向投信业者购买大笔基金，致使投信找券需求大增，使得公司债RP因而调降。

该人士称，总计有四、五家投信业者找券，且每家金额都逾10亿台币，因此今天公司债RP利率已由0.66-0.69%下调至0.65-0.68%，明日还有机会走低。

至于其余金融业者承做的利率几与上日持平。一大型证券业调度人士称，无论公债与公司债RP维持在现行水准已两周。虽然以目前资金浮滥的状况来看，月底的缴税紧缩因素影响料有限，但还是要等到这个心理因素消失后，RP利率才有调整机会。

另一证券业调度人士也指出，目前公债RP利率与五年公债殖利率的利差仅20余个基点，较五年前的60个基点有明显差距，以目前隔拆利率仅约0.385%水准来看，未来公债RP利率或有下调机会。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交以0.67%为主，少部分成交于较大区间0.66-0.68%；一个月期公司债RP利率主要交投区间主要在0.75-0.77%，与上日大致相仿。