路透基点：东风悦达起亚4亿美元贷款案已选择双边贷款形式--RLPC

路透香港5月13日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，韩国起亚汽车已决定通过筹办三笔双边贷款，来支持在中国江苏省盐城的第三座工厂建设。

知情的消息人士透露，三家中资银行将总计提供4亿美元境内贷款，将分别承贷2亿美元、1亿美元和1亿美元。

该消息人士还称，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码130-150个基点。

起亚汽车在3月发出修改后的融资提案征集书，寻求4亿美元五年期融资。起亚汽车是现代汽车集团下属汽车制造商。

几家中国、韩国和国际性银行提交了相关提案，其中包括中国银行、中国工商银行和一个由花旗、韩国产业银行、韩国政策金融公社(Korea Finance Corp)、三井住友银行和渣打银行所组成的财团。

一如此前报道，贷款将通过东风悦达起亚汽车进行筹措。东风悦达起亚是起亚与中国两家汽车制造商--东风汽车和悦达集团成立的合资公司。

目前无法立即联系到起亚与东风悦达起亚对此事置评。

据本地媒体报导，上述盐城厂的投资预算为8.14亿美元，于去年6月破土动工，将在2014年投产。

东风悦达起亚汽车上次现身贷款市场是在2009年，当时作了一笔相当于10.2亿元人民币(1.64亿美元)五年期分两级的定期贷款，作为资本支出之用。该笔贷款由中国银行牵头，分为6.12亿元人民币和6,000万美元两级。