路透基点：东风悦达起亚4亿美元贷款案已选择双边贷款形式--RLPC

中国经济：发改委批复北京新机场南航基地项目，总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透香港5月13日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，韩国起亚汽车已决定通过筹办三笔双边贷款，来支持在中国江苏省盐城的第三座工厂建设。
知情的消息人士透露，三家中资银行将总计提供4亿美元境内贷款，将分别承贷2亿美元、1亿美元和1亿美元。
该消息人士还称，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码130-150个基点。
起亚汽车在3月发出修改后的融资提案征集书，寻求4亿美元五年期融资。起亚汽车是现代汽车集团下属汽车制造商。
几家中国、韩国和国际性银行提交了相关提案，其中包括中国银行、中国工商银行和一个由花旗、韩国产业银行、韩国政策金融公社(Korea Finance Corp)、三井住友银行和渣打银行所组成的财团。
一如此前报道，贷款将通过东风悦达起亚汽车进行筹措。东风悦达起亚是起亚与中国两家汽车制造商--东风汽车和悦达集团成立的合资公司。
目前无法立即联系到起亚与东风悦达起亚对此事置评。
据本地媒体报导，上述盐城厂的投资预算为8.14亿美元，于去年6月破土动工，将在2014年投产。
东风悦达起亚汽车上次现身贷款市场是在2009年，当时作了一笔相当于10.2亿元人民币(1.64亿美元)五年期分两级的定期贷款，作为资本支出之用。该笔贷款由中国银行牵头，分为6.12亿元人民币和6,000万美元两级。
2007年，东风悦达起亚获得一笔2.5亿美元等值五年期联贷，由花旗集团牵头。另有10家中国、韩国、及香港银行以不同层级参贷。(完) (编译 梁睿雪; 审校 许娜/张涛)
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
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路透上海4月14日 - 业内人士周五透露，中国浙江省下午招标的5/7/10年期专项地方债，中标利率为3.13% 、3.41%和3.61%，其中五年落于投标区间下限，七年和10年较投标区间下限分别上浮17bp和29bp(基点)；对应投 标倍数分别为1.84倍、2.02倍和1.57倍。 稍早该省结束招标的5/7/10年期一般地方债，中标利率为3.13%、3.51%和3.67%，其中五年落于投标区间下 限，七年和10年较投标区间下限分别上浮27bp和35bp(基点)；对应投标倍数分别为2.95倍、2.21倍和1.68倍。 上述债券分别为该省今年第一至三期一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估公司对债券评级均 为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年