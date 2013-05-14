更新版 1-新债招标：中国国开行福娃债增发收益率低于预期，宽资金下认购热情较高

* 国开福娃债增发收益率低于二级水平及预期

* 投标倍数多超过2倍，认购热情较高

* 资金宽松及市况稳定仍是主要支撑 (新增市场评论和更多内容)

路透上海5月14日 - 中国国家开发银行 周二增发的五期固息债(市场俗称“福娃债”)，中标收益率均低于预期及二级市场。机构此前虽多认为新债中标收益率将较二级有所折让，但资金宽松等因素仍致五期债中有四期认购倍数超过2倍，且一年期收益率低于二级逾10个基点(bp)之多。

业内人士稍早透露，国开行第二次增发的1/3/5/7/10年期固息债，中标收益率分别3.1542%、3.6789%、3.8642%、3.9823%和4.0889%；相应认购倍数为2.76倍、2.57倍、1.85倍、2.51倍和2.19倍。

北京一券商分析师表示，除相对宽松的资金面和稳定市况支撑新债发行，国开行福娃债定期小量增发的发行模式，正常情况下也有助收益率走低，“每期每个品种量都很小，要中标，(收益率)必须往低里投。”

2012年起，国开行开始尝试这种五债同发，被市场戏称为“福娃债”的固息金融债。单个品种增发上限一般在50亿-70亿元间。

此前市场对上述债券的收益率预测均值为3.22%、3.73%、3.90%、4.03%和4.13%；银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年最新收益率分别为3.2851%、3.7286%、3.9362%、4.0577%和4.1526%。

另有交易员指出，目前还不好判断今日国开行福娃债发行结果是否会提振明日招标的国债需求，不过若没有不利的消息出现，一级市场近期有望延续暖意。

财政部将周三(15日)将续招标发行300亿元固息国债，为今年第八期七年品种第一次续发。

国开行今日增发债券上市后同对应的原债券合并交易，具体条款如下：

第18-22期债第二次增发

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发行总量 3/5/10年60亿元；1年50亿元；7年70亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标方式 1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标方式

3/7年：多种价格(美国式)招标方式

缴款日/起息日 5月16日/4月11日

分销期 5月15日-5月16日

上市日 一年：5月20日；

三年、五年、七年和10年：5月22日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留