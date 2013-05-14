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亚洲 | 2013年 5月 14日 星期二 11:34 BJT

日本股市：早盘在震荡交投中小涨，公共事业类股表现胜出

路透东京5月14日 - 日本股市日经指数周二早盘小幅上涨，公共事业类股上扬抵消券商类股走低的影响。交投依旧震荡，投资者对于最新一轮涨势速度之快越来越报谨慎态度。

交易商称日本股市周二可能收低，因投资者料对近期涨势获利了结，但由于日圆走弱趋势所带来的乐观人气，跌势料有限。

日经指数 早盘微涨0.2%，报14,817.10点，距离周一创下的五年半高点14,849.01不远。该指数稍早时一度跌至平盘下方，这被看作是市场近来大涨之后产生谨慎情绪的结果。

东证股价指数 涨0.2%，报1,235.08点。(完)
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