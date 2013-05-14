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亚洲 | 2013年 5月 14日 星期二 11:42 BJT

《汇市简讯》欧元/美元从高位回落，空头回补渐渐消停

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* 欧元/美元从1.3027的高点回落，此前因较大规模轧空操作而涨至这一高点

* 表达看涨观点的英国金融时报文章和金价上涨引发欧元空头回补

* 在此之前市场做空欧元/美元，是因预期美联储将缩减购债规模

* 市场焦点转向今日稍晚将出炉的欧元区数据，包括德国ZEW经济景气指数和欧元区工业生产(完)
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