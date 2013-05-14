中国债市动态：现券变动有限，政策预期偏淡压制交投兴趣

中国经济：发改委批复北京新机场南航基地项目，总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透上海5月14日 - 中国银行间债市周二现券早盘变动有限。虽然基本面数据不佳已成事实，但投资者对政策的预期并不强，从而限制了二级市场的交易空间，观望等待的情绪占主导。
“因为基本面的疲弱并没有导致政策的预期，所以我还是维持原来的看法，收益率进一步向下的动力不足。”上海一商业银行交易员称。
她并指出，央行公开市场今日发行央票和进行正回购后，对市场资金影响并不大，一级市场上国开行五期增发债的中标结果均偏低，但尚未带动二级现券的表现，“七年和10年发的这么低，(二级)好像也没什么人来追。”
业内人士周二透露，国开行 早间招标的五期增发债，中标收益率均低于预测均值，其中一年期品种中标收益率为3.1542%，此前市场预测均值为3.22%。
中国人民银行公开市场今日进行了520亿元人民币28天期正回购操作。同时继上周时隔一年半后重启央票发行后，今日继续发行的270亿元三个月期央票，中标收益率持平在2.9089%。
信用品种方面，北京一商业银行交易员称，短期高等级品种交投相对活跃，“2A到3A的，收益率下来了1-5个bp(基点)左右吧。”
剩余期限约6.7年的固息国债130003券最新成交收益率 在3.3250%，上日尾盘在3.3200%。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 张喜良)
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
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路透上海4月14日 - 业内人士周五透露，中国浙江省下午招标的5/7/10年期专项地方债，中标利率为3.13% 、3.41%和3.61%，其中五年落于投标区间下限，七年和10年较投标区间下限分别上浮17bp和29bp(基点)；对应投 标倍数分别为1.84倍、2.02倍和1.57倍。 稍早该省结束招标的5/7/10年期一般地方债，中标利率为3.13%、3.51%和3.67%，其中五年落于投标区间下 限，七年和10年较投标区间下限分别上浮27bp和35bp(基点)；对应投标倍数分别为2.95倍、2.21倍和1.68倍。 上述债券分别为该省今年第一至三期一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估公司对债券评级均 为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年