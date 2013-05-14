中国债市动态：现券变动有限，政策预期偏淡压制交投兴趣

路透上海5月14日 - 中国银行间债市周二现券早盘变动有限。虽然基本面数据不佳已成事实，但投资者对政策的预期并不强，从而限制了二级市场的交易空间，观望等待的情绪占主导。

“因为基本面的疲弱并没有导致政策的预期，所以我还是维持原来的看法，收益率进一步向下的动力不足。”上海一商业银行交易员称。

她并指出，央行公开市场今日发行央票和进行正回购后，对市场资金影响并不大，一级市场上国开行五期增发债的中标结果均偏低，但尚未带动二级现券的表现，“七年和10年发的这么低，(二级)好像也没什么人来追。”

业内人士周二透露，国开行 早间招标的五期增发债，中标收益率均低于预测均值，其中一年期品种中标收益率为3.1542%，此前市场预测均值为3.22%。

中国人民银行公开市场今日进行了520亿元人民币28天期正回购操作。同时继上周时隔一年半后重启央票发行后，今日继续发行的270亿元三个月期央票，中标收益率持平在2.9089%。

信用品种方面，北京一商业银行交易员称，短期高等级品种交投相对活跃，“2A到3A的，收益率下来了1-5个bp(基点)左右吧。”