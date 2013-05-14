《全球市场》亚洲股市多数上升，美元涨势暂缓

中国经济：发改委批复北京新机场南航基地项目，总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
“市场目前缺乏新的推动因素，因为大多数企业都公布过业绩了。由于我们证实企业将上调今年的保守业绩预估，中期趋势应该是正面的，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi称。
美元/日圆 跌0.3%至101.56，周一曾触及四年半高点102.15日圆。欧元/日圆 涨0.1%，报132.18，周一曾涨至2010年1月以来最高位。
商品货币近期持续受到美元涨势的压制，澳元兑美元 周一跌至11个月低点0.9940美元，今日上涨0.2%，报0.9974美元。
澳元走软对澳洲股市构成支撑。
现货金 涨1%，至日高每盎司1,444.96美元，因美元趋疲扶助金价终止连跌三日之势。
美国原油期货 涨0.3%,报每桶95.41美元，布兰特原油期货 涨0.1%至102.90美元。
欲浏览美国零售销售相关图表，请点击：(link.reuters.com/fak93t)。(完) (编译 洪曦/张若琪/李爽/李婷仪/白云; 审校 张涛/王冠中/郑茵/许娜/于春红)
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
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路透上海4月14日 - 业内人士周五透露，中国浙江省下午招标的5/7/10年期专项地方债，中标利率为3.13% 、3.41%和3.61%，其中五年落于投标区间下限，七年和10年较投标区间下限分别上浮17bp和29bp(基点)；对应投 标倍数分别为1.84倍、2.02倍和1.57倍。 稍早该省结束招标的5/7/10年期一般地方债，中标利率为3.13%、3.51%和3.67%，其中五年落于投标区间下 限，七年和10年较投标区间下限分别上浮27bp和35bp(基点)；对应投标倍数分别为2.95倍、2.21倍和1.68倍。 上述债券分别为该省今年第一至三期一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估公司对债券评级均 为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年