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亚洲 | 2013年 5月 14日 星期二 11:57 BJT

《全球市场》亚洲股市多数上升，美元涨势暂缓

“市场目前缺乏新的推动因素，因为大多数企业都公布过业绩了。由于我们证实企业将上调今年的保守业绩预估，中期趋势应该是正面的，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi称。

美元/日圆 跌0.3%至101.56，周一曾触及四年半高点102.15日圆。欧元/日圆 涨0.1%，报132.18，周一曾涨至2010年1月以来最高位。

商品货币近期持续受到美元涨势的压制，澳元兑美元 周一跌至11个月低点0.9940美元，今日上涨0.2%，报0.9974美元。

澳元走软对澳洲股市构成支撑。

现货金 涨1%，至日高每盎司1,444.96美元，因美元趋疲扶助金价终止连跌三日之势。

美国原油期货 涨0.3%,报每桶95.41美元，布兰特原油期货 涨0.1%至102.90美元。

欲浏览美国零售销售相关图表，请点击：(link.reuters.com/fak93t)。(完) (编译 洪曦/张若琪/李爽/李婷仪/白云; 审校 张涛/王冠中/郑茵/许娜/于春红)
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