《热点透视》投资人仍需留意英国退出欧盟的风险

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cole

路透伦敦5月13日 - 软弱的英国政府内部存在政策分歧，让英国有退出欧盟之虞。尽管这还只是尾部风险(tail risk)，但投资人不得不防。那种让人摸不着头脑的乱子随时有可能出现。

投资人必定留意到包括两名内阁成员在内的政治人物呼吁脱离欧盟。市场也肯定明白，英国选民对欧元一点好感也没有，一如10天前地方选举结果中所看到的。

外界对英国首相卡梅伦的权威及其经济和金融方面的学识持怀疑态度，可能让10年期英国公债收益率(殖利率)高于同年期的法国公债，并较德债高出三分之一。

那么接下来就是货币贬值。若英国存在退出欧盟的可能，全球投资人的反应很可能是回避英镑。几乎所有外国观察家均认为，英国若脱离欧盟，其经济将会走弱。英国的欧洲怀疑论者将会雀跃不已，冀望这样的贬值对出口和国内制造商的帮助能超过2008年那次英镑贬值。但英镑走弱并不能保证有刺激效果。

如果股市下跌，怀疑论者就远没有那么高兴了。诚然，在伦敦上市的几家最大公司，即英国富时100指数的成份股，有三分之二的获利都来自海外。但经济下滑忧虑可能拖累那些规模较小且更侧重国内的富时250指数成分股，另外从市盈率来看，这些股票的价格已过高，也令其后势更显脆弱。

英债收益率上扬，将导致抵押贷款成本上升，英国脱离欧盟可能会造成海外买家对英国地产裹足不前。这足以使颇具政治份量的房市陷入下滑。这也许正好暗示，不会再有那么多退出欧盟的信口开河了。