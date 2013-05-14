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亚洲 | 2013年 5月 14日 星期二 11:51 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆面临重大技术阻力

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* 欧元/日圆自2012年低点拉出的反弹走势已经达到一个关键水准，即从2008年高点展开的长期跌势的50%回档位。

* 周线和日线的乖离率移动平均值(MACD)出现空头背离，料将即刻发生大幅回撤。

* 多头应了结获利，之后再考虑买回。

* 欧元/日圆跌破最近的小时线低点131.53，加剧了下跌动能。

* 目前的走势仍为稳步上行，但风险正在积聚。

* 浏览技术图表，请点选(link.reuters.com/sus97t)。(完)

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