台湾货币市场：营业税退税且发票量未增，资金淹水情势有增无减

* 营业税退税流入，资金情势雪上加霜

* 短票发票量不见增加，买票需求有增无减

* 有寿险大量认购基金，投信承做公司债RP需求大增

记者 董永年

路透台北5月14日 - 台湾银行间短率周二继续处于区间低位。资金调度人士认为，虽然近日台币兑美元 随亚洲货币贬值，令市场对外资是否会汇出产生疑虑，不过银行体系资金依旧浮滥，且今日又有逾100亿台币的营业税退税流入，使得拆款难度有增无减，利率也持续处于低档。

交易员指出，虽然市场有人预料，随着月底缴税期限的到来，本周企业发票量有机会较上周增加，但截至目前为止，都还没有看到发票量有升温的迹象。或许真要等到最后一周，资金状况才会略见紧俏，发票量才会增加。

“打半天电话，最后只有一家拿钱。”一位本银拆出方资金调度人士说。

另一本地银行交易员也表示，纵然真的有外资汇出，但以目前资金泛滥的程度来看，还真的没有什么感觉。由于今天有营业税退款流入银行体系，对已经淹水的资金情势，无疑是雪上加霜。

一票券商资金调度人士则称，今日一早即接到银行接洽拆款的电话，资金调度相当容易，利率做在0.40-0.41%，与昨日水准相当。

本地时间12:00时，台湾金融市场动态：

**台币兑美元中午收升1角报29.820，国际美元升势稍缓，韩元汇价走升也带动台币盘初小幅升值。汇市盘初见出口商及外商抛汇，但央行也进场买汇缓和台币升势。

**台股 微升0.10%，报8,256.87点；成交量 报488.15亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.384%。今日区间暂在0.384-0.410%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.370-0.425%，上日在0.37-0.43%。

**短票利率持稳既有区间**

在短票市场方面，票券商表示，今日发票量依旧偏少，反而是银行买票的力道增加。本周的发票量可能无法如先前预期般，出现较上周明显成长的状况。

“今日短票利率成交在0.69%的比率较多，因发票量少，先挑利率低的来卖。”一票券商调度人士说。

另一银行调度人士则语带无奈的说，今日买到的票终于较上日增加了。但还是对去化资金没有多大帮助。

票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.68-69%；30天短票利率主要成交主要在0.69-0.70%，少数成交在0.68%，大致同于上日。法人端30天短票利率主交投在0.69-0.70%，少数成交在0.71%，与上日相仿。

今日央行存单到期630亿台币，发行金额待稍晚央行公布。

本周央行存单到期金额依序为周三641.15亿、周四2,613亿及周五3,477.50亿。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为101亿台币，累计超额准备为497亿台币，加计前期1%的超额准备为1,328亿台币。

**有寿险大量认购基金**

台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率大致持稳于低位。惟有大型票券资金调度人士表示，因有大型寿险向投信业者购买大笔基金，致使投信找券需求大增，使得公司债RP因而调降。

该人士称，总计有四、五家投信业者找券，且每家金额都逾10亿台币，因此今天公司债RP利率已由0.66-0.69%下调至0.65-0.68%，明日还有机会走低。

至于其余金融业者承做的利率几与上日持平。一大型证券业调度人士称，无论公债与公司债RP维持在现行水准已两周。虽然以目前资金浮滥的状况来看，月底的缴税紧缩因素影响料有限，但还是要等到这个心理因素消失后，RP利率才有调整机会。

另一证券业调度人士也指出，目前公债RP利率与五年公债殖利率的利差仅20余个基点，较五年前的60个基点有明显差距，以目前隔拆利率仅约0.385%水准来看，未来公债RP利率或有下调机会。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交以0.67%为主，少部分成交于较大区间0.66-0.68%；一个月期公司债RP利率主要交投区间主要在0.75-0.77%，与上日大致相仿。