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亚洲 | 2013年 5月 14日 星期二 12:23 BJT

毛里求斯至中国直航，提振Lux酒店集团业绩

(本文由路透中文网编译提供)

路透路易港5月13日 - 得益于中国游客增加以及汇率因素，毛里求斯酒店集团Lux Island Resorts 财年前三季税前利润劲增90%，达到2.376亿卢比(770万美元)。

该集团周一表示，在毛里求斯到上海开通直飞航线后，到访的中国游客人次大增，提振了公司业绩。该集团在马尔代夫和留尼旺岛也有酒店。

基于预订趋势以及至北京即将开通直航的前景，Lux预计全年盈利将好于去年。

该公司声明中表示：“随着今年7月与北京实现直航，我们预计当前趋势会继续。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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