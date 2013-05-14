中国货币市场：央行单日净回笼不改偏好流动性，短期资金供需尚平衡

中国经济：发改委批复北京新机场南航基地项目，总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京5月14日 - 中国银行间市场周二回购加权利率 涨跌互现。央行公开市场单日净回笼不改市场流动性较好局面，预计明日存款准备金清算和5月当月财税缴款影响或都不会太大，资金供需尚平衡。
市场人士并指出，月末之前，2012年企业所得税全年汇算清缴的影响或逐步显现，将在一定程度上收敛资金面宽松程度；近日，部分机构一个月期以上的中长期限资金需求增多，一部分就是为月末做准备，其他则是应对半年末时点。
“市场资金面应该还可以，供需两旺，”北京一国有银行交易员称，“明天没问题，我估计准备金清算和缴税款轧下来缺口不会太大；最近长期限资金需求还是比较多，月底缴税大家还是有点担心。”
华南地区一银行交易员亦预计，去年全年企业所得税清算压力会逐步显现，但不至于将市场流动性冲击出骤紧情形。
上海一大型银行交易员则预计，相较财税缴款的压力，外汇占款流入的绝对额或更大一些，央票及正回购操作工具的持续运用或佐证。
中国人民银行公开市场今日进行520亿元人民币28天期正回购操作，另发行270亿元三个月期央票。考虑当日正回购到期量580亿元，单日央行净回笼210亿元。
根据税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。这笔税款将体现在央行报表的"财政性存款"子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:16 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购
其中:隔夜 2.2468 2.1618 +8.50
七天 2.7996 2.9022 -10.26
14天 2.9477 3.0117 -6.40 上交所债券回购
其中:隔夜 2.7200 2.2550 +46.50
七天 2.9000 2.6050 +29.50
14天 3.0000 2.9000 +10.00 回购定盘利率
其中:隔夜 2.2800 2.1700 +11.00
七天 2.7960 2.9373 -14.13
14天 2.9900 3.0200 -3.00 shibor
其中:隔夜 2.2400 2.1573 +8.27
七天 2.7740 2.9010 -12.70
三个月 3.8803 3.8800 +0.03 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
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路透上海4月14日 - 业内人士周五透露，中国浙江省下午招标的5/7/10年期专项地方债，中标利率为3.13% 、3.41%和3.61%，其中五年落于投标区间下限，七年和10年较投标区间下限分别上浮17bp和29bp(基点)；对应投 标倍数分别为1.84倍、2.02倍和1.57倍。 稍早该省结束招标的5/7/10年期一般地方债，中标利率为3.13%、3.51%和3.67%，其中五年落于投标区间下 限，七年和10年较投标区间下限分别上浮27bp和35bp(基点)；对应投标倍数分别为2.95倍、2.21倍和1.68倍。 上述债券分别为该省今年第一至三期一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估公司对债券评级均 为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年