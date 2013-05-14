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货币新闻 | 2013年 5月 14日 星期二 12:51 BJT

香港新股：银河证券收窄招股价区间，筹资高至85亿港元--IFR

路透香港5月14日 - 据汤森路透旗下IFR周二报导，中国大型券商银河证券 收窄香港IPO(首次公开发行)招股价区间至每股5.28-5.43港元，筹资高至85亿港元。

银河证券此前公布招股价区间为每股4.99-6.77港元，初步拟发售约15.68亿股股份，筹资78-106亿港元。

银河证券将于周三截止认购后为其新股进行定价。（完）

(编译 雷美珍；审校 张喜良)
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