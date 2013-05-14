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货币新闻 | 2013年 5月 14日 星期二 12:47 BJT

日本债市：日债期货合约跌1个点至13个月低位

10年期公债收益率 上扬7.5个基点，至九个月高位0.850%。

日圆兑美元近期走弱推高了日本股市，且令日债价格面临的下档压力愈发沉重。而日本公债已经与美国公债一并走低。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 高琦)
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