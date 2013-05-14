中国汇市：人民币跟随中间价走强，但复苏疑虑及日圆贬势抑制升值速度

* 人民币早盘随中间价走强

* 净结汇格局持续，短期人民币看涨

* 但经济走平且日圆贬值或放缓人民币升值势头

路透北京5月14日 - 人民币兑美元即期 周二早盘跟随中间价走强。早盘净结汇仍占据优势，交易区间狭窄，距离人民币日波幅上限仅十多个点。

交易员认为，市场仍看央行脸色行事，中间价最近几天放缓升值势头亦令即期交易主体更多采取观望态势，且甫公布的中国宏观经济数据显示经济复苏相对弱势，令人民币放慢升值步伐；不过，短期净结汇格局仍难以改变，升值仍是大方向。

4月以来加速升值的中间价目前大致在6.20附近稍事喘息。

“上午市场只变动了3、4个点，今天市场结汇盘很多，向下下不去，距离美元跌停只有十几个点，往上走也走不动。”上海一股份制银行交易员称。

北京时间12:34，人民币兑美元即期报6.1430元，上日收报6.1468元。今日人民币兑美元中间价 为6.2035元，上日中间价为6.2072元。

交易员称，目前的价格仍无法激发出大量的购汇盘，且市场交易区间仍集中在人民币日涨停限制附近，显示市场预期人民币短期仍会升值，不过仍要考虑中国经济基本面弱势以及日圆的贬值势头。

另一个上海外资行交易员称，购汇盘不出来的话，说明购汇主体仍在期待更有利的价格，也就是人民币会继续升值。

“目前看来可能还是要升，但不会像前一段时间那样一马平川，中间价6.20可能会震荡几天吧。”上述股份行交易员称。

中国4月工业、投资和消费数据基本符合预期，但整体仍不乐观。经济“横着走”反映出增长动力的薄弱，虽然二季度经济可能略优于一季度，但料将延续弱复苏状态。

东京汇市美元兑一篮子主要货币周二由五周高点下跌，美国将公布一系列经济数据，投资者担心数据恐影响美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策，在此之前获利了结。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2190/20，上日尾盘为6.2260。

北京时间12:39，D2离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1398/23元，上一交易日尾盘报6.1428元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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