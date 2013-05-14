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债券 | 2013年 5月 14日 星期二 13:24 BJT

路透基点：杭州中策橡胶启动1.50亿美元三年期贷款案--RLPC

路透香港5月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，杭州中策橡胶有限公司的1.50亿美元三年期贷款案已启动。

该贷款案由渣打银行和三井住友银行牵头，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码210个基点。

银行受邀以三个层级加入。承贷2,000万美元或以上的银行获得主办行头衔，综合收益230个基点，有50个基点的先付费用；承贷1,000-1,900万美元的银行获得安排行头衔，综合收益222个基点，有30个基点的先付费用；承贷1,000万美元以下的银行，高级经理行头衔，综合收益216个基点，有15个基点的先付费用。

该贷款平均年限为2.5年，有一笔20个基点的承诺费。

贷款资金将用于营运资本。

银行受邀在5月16日参加路演。回覆期限为6月14日。

杭州中策橡胶是中国最大的轮胎制造商。(完) (编译 王冠中; 审校 艾茂林)
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