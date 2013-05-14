台湾债市：五年热券殖利率开低收高，标债前夕市场量缩震荡整理

* 美债波动幅度略显收敛
* 102/5R标售前市场偏向观望
* 明日五年券殖利率主交投估0.89-0.94%
路透台北5月14日 - 台湾五年期公债102/2殖利率 周二开低收高。交易员认为，在30年期公债增额券102/5R 标售结果出炉前，观望气氛略浓，场上多以短线操作为主，主流券量缩狭幅震荡整理。
他们并指出，现在台债筹码战越演越烈，随着102/2空单量破70亿台币，早盘略有轧空的意味，不过明日30年期公债增额券102/5R标售在即，多空双方不愿在此时积极表态，令102/2殖利率开低走高、小幅震荡，估明日主要交投区间暂看0.89-0.94%。
路透周二调查显示，台湾周三(15日)将标售的30年期公债102/5R 得标利率将落在1.93-1.96%。
“美债殖利率弹升后有上修标债预期，”一位大型寿险交易员说。
寿险交易员普遍认为，在3月殖利率大幅攀升后，利率风险意识拉高，毕竟长券泡水、套牢量很多，可以接纳新筹码的能力就减少，但还是有消化资金的基本需求，多数预期102/5R得标利率在1.95%附近。
美国公债价格周一下滑，此前数据显示美国4月零售销售意外增长，显示全球最大经济体的潜在劲道，且为是否美联储可能在今年稍后开始收紧货币政策的言论提供了信心。周一指标10年期公债殖利率收报1.925%，30年期公债殖利率亦升至3.129%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 102/2 +0.15 0.9168 0.9045-0.9168 204.0
10 102/6 -0.48 1.2370 1.2310-1.2399 23.5
至于台湾加权指数 今日收盘小涨3.5点，报8,251.82点，外资及陆资今日在台股买超74.18亿台币，连续14个交易日买超累计1,010.74亿。 交易员指出，近期台股涨势温和，并非急涨300-500点，对台债影响有限，但有时会影响当日台债走势。
此外，有交易员提及，目前借券成本提高，不利于102/2空单再迅速累积，甚至可能造成殖利率逢高回补空单的情况，推估这波算是温和空头，料短线102/2殖利率区间上移，在月线0.9%至季线0.94%间盘整。
本周余日主要数据与国际事件包括周二美国连销店销售数据、欧洲央行及美联储官员谈话；周三台湾标售30年长券、美国生产者物销指数；周四欧洲央行管理委员会会议、欧洲央行总裁德拉吉发表谈话、美国消费者物价指数及周五美国领先指标。
年期 期别 收盘价
30 102/5 没有成交
20 102/3 没有成交
15 102/1 没有成交
10 102/6 1.2370
5 102/2 0.9168
2 102/4 没有成交
(完)
(记者 詹静宜; 审校 张喜良)