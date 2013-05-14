路透基点：五家银行为亚信联创3.3亿美元贷款案提供融资

路透香港5月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，五家银行为中国通信软件和服务提供商--亚信联创私有化提供融资支持。

提供贷款的银行分别是台湾银行、国泰世华银行、工银亚洲、Maybank和野村。按照美国存托股份(ADS)每单位12美元的报价，本次私有化将耗资8.9亿美元。

一如此前报导，这笔总额为3.3亿美元的贷款包括2.5亿美元五年定期贷款，平均期限为3.5年，以及8,000万美元六个月期贷款。两部分贷款的初始利率均为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码475个基点。定期贷款部分的利率可以最低降至LIBOR加码325个基点，具体取决于债务与息税折旧及摊销前利润比率(Debt to EBITDA ratio)。

该公司目前这一比率为4.2倍，扣除过桥贷款后为3.2倍。

贷款料将于未来几周进入银团贷款阶段。

私有化交易的发起人包括中信资本(35.7%)、中信产业投资基金(10.8%)、及由亚信创始人田溯宁管理的一支基金(超过15%)。

消息称，新加坡淡马锡和Qatar Fund也赞成私有化，两者各占9%股份。

与此同时，一份新闻稿刚宣布本项私有化计划。消息人士称，能否成功私有化需取决于中美监管方的批准，时间可能需要六到九个月。