路透基点：16家银行将参与联邦制药贷款案的实地访查--RLPC

中国经济：发改委批复北京新机场南航基地项目，总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透香港5月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，约有16家银行参与联邦制药国际控股有限公司8,000万美元三年期贷款案明日在珠海进行的实地访查。
如先前报导，台北富邦商业银行为该贷款案的牵头行。一家或两家银行或会加入牵头行的行列。
承贷800万美元或以上的银行，将可透过170个基点的费用获得435个基点的综合收益，外加安排行头衔；承贷500-790万美元的银行，将透过120个基点费用获得410个基点的综合收益，以及协办行头衔。
利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点。贷款按五次半年等额分期偿还，平均年期为两年。
贷款的20%部分料以人民币定价，届时利率将以中国银行(香港)的离岸人民币同业拆息(CNH HIBOR)为基础。
新资金将用于运营资本。
借款方曾在1月初于台北进行路演。
联邦制药曾在2011年11月发售一支7.90亿人民币(1.27亿美元)的五年期可转债。所筹资金用于再融资和运营资本。汇丰是这笔合成型人民币债券的牵头经办行。该笔债券以人民币计价，但以美元结算。债券发行前，联邦制药曾寻求在市场发起10亿人民币三年期海外定期贷款。
根据3月27日提交证交所的资料，借款方公布2012年全年净利增长55.3%至1.62亿港元，营收成长9.6%至70亿港元。
联邦制药是一家医药企业，生产基地位于中国大陆。公司市值为约60.3亿港币(7.77亿美元)。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
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路透上海4月14日 - 业内人士周五透露，中国浙江省下午招标的5/7/10年期专项地方债，中标利率为3.13% 、3.41%和3.61%，其中五年落于投标区间下限，七年和10年较投标区间下限分别上浮17bp和29bp(基点)；对应投 标倍数分别为1.84倍、2.02倍和1.57倍。 稍早该省结束招标的5/7/10年期一般地方债，中标利率为3.13%、3.51%和3.67%，其中五年落于投标区间下 限，七年和10年较投标区间下限分别上浮27bp和35bp(基点)；对应投标倍数分别为2.95倍、2.21倍和1.68倍。 上述债券分别为该省今年第一至三期一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估公司对债券评级均 为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年