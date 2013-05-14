香港房地产：地产代理指部份买家愿接受长实取消“雍澄轩”酒店交易安排

路透香港5月14日 - 香港主要地产商--长江实业 取消拆售葵涌“雍澄轩”酒店房间项目，地产代理表示，目前尚未接到长实的正式通知，但代理本身已开始陆续主动联络买家，部份买家表示愿意接受长实取消交易的安排。

香港唯一上市代理--美联集团 表示，已设立跨部门跟进小组，当中包括前线高级管理层、法务部及客户服务部等，同时亦将设立电话热线，帮助购入雍澄轩的买家作出跟进。

香港置业高级行政总裁伍创业表示，由于事件发生比较突然，该行代理昨晚已开始联络有关买家，目前只联络到一部份。

“暂时看来，部份买家接受安排，因为目前市况欠佳，愿意取回现金了结此事。”伍创业称。

不过，他指由于事件牵涉较广泛，买方在谘询过本身委托交易律师的法律意见后，未来会否有买家拒绝接受取消交易并向长实提出进一步索赔，目前仍是未知之数。

“相信未来几天会开始有些状况陆续浮现。”他说。

长实2月宣布不再以商业信托形式分拆旗下酒店套房业务上市，并改为将其中一个位于葵涌的的酒店套房项目“雍澄轩”的360个房间独立拆售，于两天内火速售罄，套现逾14亿港元。

长实以投资物业作为包装，此举规避了政府的特别印花税和15%的买家印花税的束缚。多名政府高官先后开腔表示，“雍澄轩”只可用作旅馆用途，并受旅馆牌照管制，提醒买家要小心风险。

香港证监会和长实昨天表示，已达成和解，长实将取消出售“雍澄轩”酒店项目，并将将向买方退还订金及任何部份付款连同利息，和1万港元作为律师及其他费用。

长实发言人并表示，将继续研究旗下酒店项目上市的可能性。

投行瑞信表示，取消出售“雍澄轩”对长实资产净值的影响轻微，但对政府和有关当局对这宗具争议的事件的坚持令人意外，或意味着未来地产商希望获得超可观回报将愈来愈困难。